Le constructeur automobile américain Ford va séparer ses activités de véhicules électriques des voitures thermiques. Le groupe a annoncé sa plus grande réorganisation en 118 ans d’existence.

La nouvelle division Ford Model e élargira sa gamme de véhicules électriques et développera des logiciels et technologies pour les véhicules connectés. Ford Blue se concentrera sur les véhicules thermiques, sur les économies de coûts et sur la simplification des opérations.

Plus d’infos à venir.