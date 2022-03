Il faut maintenir ouvertes les frontières UE pour ceux qui fuient l’Ukraine, demande HRW

L’Union européenne et ses États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir un passage sûr à tous les civils fuyant l’Ukraine, en les traitant de manière égalitaire, estime Human Rights Watch (HRW) mercredi dans un communiqué.

Selon l’ONG, les ministres européens de la Justice et des Affaires intérieures qui se réuniront ces 3 et 4 mars devraient approuver un plan d’action concerté prévoyant des mesures visant à garantir l’accès au territoire, la protection et le soutien de tous les réfugiés de guerre.

"Nous avons assisté à une démonstration rapide et encourageante de solidarité avec les Ukrainiens", déclare Judith Sunderland, directrice adjointe de la division Europe et Asie centrale à HRW. "Il est d’une importance vitale que tous les États membres et institutions de l’UE aident toutes ces personnes, y compris celles qui ne sont pas ukrainiennes, à se mettre en sécurité et à obtenir les soins, la protection et l’assistance dont elles ont besoin".

Les pays de l’UE voisins de l’Ukraine - la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie - ne devraient pas avoir à assumer l’entière responsabilité d’accueillir les réfugiés ukrainiens, poursuit HRW. Des dispositions devraient être prises pour garantir une répartition équitable de cet afflux par tous les États membres, notamment par le biais d’un plan de réinstallation efficace et équitable qui tienne notamment compte des liens familiaux et en réduisant au minimum les procédures bureaucratiques.

Ces conditions devraient s’appliquer de façon identique aux Ukrainiens et aux non-Ukrainiens fuyant le conflit, demande HRW. L’organisation s’est entretenu avec des ressortissants étrangers qui ont déclaré que les autorités ukrainiennes les avaient empêchés de monter dans les trains d’évacuation ou d’atteindre la frontière pour laisser place aux femmes et aux enfants ukrainiens.

Des centaines de milliers de personnes ont fui leurs foyers en Ukraine depuis le début de l’invasion russe, le 24 février. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au 28 février, plus de 500.000 personnes avaient fui vers les pays voisins et 100.000 étaient déplacées à l’intérieur de l’Ukraine.