Derniers préparatifs pour les militaires belges avant le départ : « Il n’y a pas d’inquiétude »

Les militaires du Bataillon 1/3 de Lanciers prendront prochainement la route vers la Roumanie dans le cadre de la VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) de l’OTAN.

300 militaires belges se préparent depuis 15 mois et vont partir pour une mission de l’OTAN aux portes de l’Europe. La plupart des militaires qui assumeront cette mission sont assez jeunes. Steve est premier soldat au service transmission. Ce sera sa seconde mission à l’étranger après l’Afghanistan. « Y a pas de raison que ça se passe mal car on est préparé depuis longtemps. Tout le monde le vit plutôt bien. Pour les familles, c’est un peu plus compliqué… Le moment avant le départ est beaucoup plus court et il n’y aura pas de congé avant. On s’y habitue et on n’est pas non plus à l’autre bout du monde. » Mais le militaire estime qu’il s’agit « d’une fierté » de « partir sur le théâtre opérationnel. »

Si le contexte est tendu, les militaires belges seront bien à l’écart du conflit. Frustrant « On va dans le cadre d’une mission de dissuasion de l’OTAN. On le sait à la base, il n’y a pas de surprise derrière. »

Pierre est un mécanicien de 23 ans. « Ce qui est le plus compliqué, c’est pour la famille car c’est eux qu’on laisse sur place. Ici, on part au pied levé et la préparation est différente. Il n’y a pas d’inquiétude… »

