Sensibilisée par deux employées ukrainiennes, Stockhabo (Mouscron) se mobilise par une grande collecte

Tout un chacun est invité à faire un don humanitaire chez Stockhabo qui a la bonne idée de faire de son espace un lieu de récoltes.

Iryna Vandrepotte et Tétiana Nikolaieva sont toutes deux employées logistiques chez Stockhabo depuis, respectivement, six ans et quelques mois. Iryna est allée chez elle, en Ukraine, voici une dizaine de jours "parce que je n’avais plus eu l’occasion de m’y rendre depuis deux ans".

Aujourd’hui, elle éprouve de vives inquiétudes pour ses parents ainsi que pour son frère qui a pris les armes afin de défendre sa liberté…

Passé le choc, Iryna a voulu agir, dès ce lundi, en lançant une collecte via Facebook; un message qui a été entendu par son employeur qui a décidé de se mobiliser à ses côtés. — Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…-

"J’ai tout de suite reçu une réponse positive et ai lancé cet appel pour organiser une aide humanitaire par l’expédition de denrées alimentaires non périssables et de matériel médical, après m’être renseignée auprès de l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles."

RDV à l’entreprise les mardis, mercredis et jeudi, de 12 à 13 heures et de 17 à 18 heures

"Stockhabo est une société familiale, pas une multinationale. On trouve ça logique de soutenir un tel projet, personne ne s’attendait à une telle crise. On espère que la population réagira. Tout le monde va dans les magasins: il ne faut pas hésiter à acheter quelque chose en plus: le moindre petit don sera utile…", insiste M. Sinnesael, directeur général

Mme Vansteenbrugge, responsable du site Stockhabo One détaille la procédure: "Nous organisons ici, au 15 drève Gustave Fache, un point de collecte ces mardis, mercredis et jeudis, de 12 à 13 heures et de 17 à 18 heures. Ignorant le succès de la mobilisation, nous encadrerons cette collecte durant les deux prochaines semaines, pour commencer. Si cela fonctionne, nous poursuivrons.

Depuis Mouscron, nous nous chargerons de la logistique, en apportant tout ce qui aura été rassemblé auprès de l’ambassade à Bruxelles qui acheminera le tout à la frontière polonaise".

Voici ce que vous pouvez apporter: nourriture, vêtement, médical… Lait en poudre, pots pour bébé, conserves, pâtes, riz, sucre, sel, farine, biscuits secs, sachets de soupe instantanée, café, thé, fruits secs, lingettes humides et langes, serviettes hygiéniques, savons, chaussettes, gants, bonnets, écharpes, sous-pulls thermiques, bas en laine, sous-vêtements, sacs de jute, sacs réutilisables, couvertures bien chaudes, sacs de couchage, batteries externes. Le bâtiment de dépôts facilement repérable à l’arrière du grand magasin BE-Okay EdA Mais aussi médicaments analgésiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, solutions de perfusion, bandages de gaze, pansements d’hydrogel anti-brûlure, paquet de pansements individuels, garrot hémostatique, système de perfusions intraveineuses, combinaisons de bioprotection, gants médicaux en latex, masque de protection médicale, désinfectants pour les mains, désinfectants pour le traitement des surfaces, complexe modulaire mobile pour aménagement d’un centre.

À noter que Stockhabo disposera sous peu de deux antennes au sein de la ville où vous pourrez déposer vos dons qui seront ensuite amenés à la drève hurlue. Il s’agit du Carrefour Market de la Grand-place de Mouscron et du Spar de la chaussée d’Aelbeke.

La Ville de Mouscron solidaire avec l’Ukraine

Chacun peut poser un geste en fonction de ses possibilités Com. Ce mercredi 1er mars, un drapeau ukrainien a pris place aux côtés des drapeaux de la Belgique et de Mouscron dans l’atrium du Centre administratif. Un geste symbolique pour marquer le soutien de la Ville envers le peuple ukrainien touché par la guerre.

Le Collège communal entretient également des contacts étroits avec l’amicale belgo-ukrainienne d’Herseaux pour s’enquérir de la situation et proposer un soutien adéquat.

Si vous pouvez offrir un logement transitoire à Mouscron…

Sur le terrain, l’organisation de la solidarité se met en place. Le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, M. Sammy Mahdi, a sollicité l’aide des communes dans la gestion du soutien apporté aux Ukrainiens qui fuient leur pays.

Chaque citoyen qui souhaite ainsi apporter son aide en signalant des possibilités de logements transitoires peut dès lors prendre contact avec le Cabinet de Mme la Bourgmestre, Brigitte Aubert.

Par téléphone (durant les heures de bureau) au 056 860 236 ou par mail via l’adresse bourgmestre.aubert@mouscron.be