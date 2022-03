L’ex-président rhisnois Michel Nélis, ici entouré d’Alain Joine et Bernard Culot, est décédé ce mardi 1er mars. ÉdA

Le RFC Rhisnois est en deuil. Michel Nélis s’en est allé.

Ancien joueur, entraîneur, comitard et président du club de football de Rhisnes, Michel Nélis, le papa de l’actuel coach Thomas, est décédé ce mardi à l’âge de 67 ans. Notre journal présente ses condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.