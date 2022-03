Farid répond à votre question météo: quel temps pour le Challenge des Allures Libres de Gaume?

La question du jour à Farid est celle de Bruno de Chiny (Luxembourg): "Hello Farid, je participe dimanche à la première étape du challenge Allures libres de Gaume qui se déroule à Sommethonne, dans la région de Virton. Tu peux me conseiller sur les vêtements à prévoir et la météo attendue? Merci d’avance!" Farid donne ses indications et le bulletin du jour.

Salut Bruno, j’ai de bonnes nouvelles pour toi mais il faudra se couvrir! En effet, l’anticyclone scandinave va gagner la bataille avec le retour de belles éclaircies mercredi et le front ondulant qui va se désagréger. Jeudi verra le soleil s’imposer avec quelques derniers nuages récalcitrants près de la France et on pourrait atteindre 13 à 14°C en plaine! Pour la suite, grand soleil vendredi et larges éclaircies samedi et dimanche pour ta course mais glagla. En effet, le vent de nord-est sera frisquet soufflant jusque 40 km/h. J’annonce un bon -2 à -4°C dimanche matin en Gaume mais ça remontera entre 6 et 8°C l’après-midi à la faveur du soleil. Un bon jogging ou un bas sous le short sauf pour les moins frileux, bonne course!

Et sur le reste du pays?

Les hautes pressions migrant en Scandinavie vont diriger un flux de sud-est plus sec en basses couches. Le matin, on retrouvera encore pas mal de nuages de moyenne altitude et il fera plus gris au littoral d’où la perturbation s’évacuera vers l’Angleterre avec encore une goutte. Mi-journée, le ciel aura tendance à s’ouvrir et de belles éclaircies brilleront d’abord au nord de la capitale. Ensuite les éclaircies atteindront les provinces de Liège et du Limbourg puis le sud et plus difficilement la frontière française, Hainaut+ littoral on espère milieu-fin d’après-midi (temps sec partout).

Il en résultera donc une sympathique après-midi au cours de laquelle le mercure ira chercher 9 à 12°C en plaine selon l’ensoleillement et 7°C sur les sommets ardennais et les Flandres dans le gris. Le vent d’est restera faible, ressenti donc assez agréable mais chute du mercure en soirée.