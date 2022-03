Le Malinois Nikola Storm est dans la présélection des Diables rouges pour les amicaux de mars

L'attaquant malinois peut espérer se faire sélectionner par Roberto Martinez en mars.

On le sait depuis plusieurs mois déjà, Roberto Martinez ne fera pas appel aux Diables rouges comptant plus de 50 caps pour les matchs amicaux de mars face à l'Irlande (26 mars) et le Burkina Faso (29 mars).

Ce qui laisse de la place à plusieurs joueurs méconnus du grand public. Parmi lesquels Nikola Storm. Son club, le KV Malines a annoncé sur ses réseaux sociaux que le joueur avait été présélectionné pour la première fois avec les Diables rouges.

Onze @StormNikola zit in de preselectie voor de Rode Duivels ??



Wij dromen alvast van dit beeld, jullie ook? ??#nomatterwhat pic.twitter.com/KTxWhpHUtB — KV Mechelen (@kvmechelen) March 1, 2022

À 27 ans, et même s'il n'est pas encore assuré de faire partie du groupe, Storm pourrait donc fêter sa première sélection avec les Diables rouges, lui qui avait connu les sélections de jeunes entre les U16 et les U19. Cette saison, l'attaquant malinois compte 15 buts et 5 assists en Pro League. Un bilan qui a donc poussé Roberto Martinez à l'ajouter dans sa présélection.