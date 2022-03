Andreï Tchmil revient sur ses propos: "Je n'ai jamais dit que j'allais combattre"

Lors d'un appel téléphonique à son ami Johan Museeuw, le Belge d'origine soviétique avait laissé entendre qu'il pourrait rapidement se trouver en danger.

Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, Johan Museeuw avait expliqué que son ami Andreï Tchmil lui avait passé un coup de fil mystérieux: "Il m’a dit ‘Johan, je voulais encore t’entendre une fois. Je ne sais pas si je serai encore là demain ou après-demain. Je l’espère, en tout cas et je t’embrasse bien fort’". De quoi laisser présager que l'ancien coureur belge naturalisé mais d'origine soviétique et habitant aujourd'hui en Moldavie (dont il a également la nationalité) allait combattre en Ukraine.

Mais dans un entretien accordé à L'Équipe, l'ancien vainqueur du Tour des Flandres et de Milan-Sanremo est revenu sur ses propos qui ont été, selon lui, mal compris et mal traduits: "C'est une histoire folle. J'ai eu Johan Museeuw au téléphone l'autre jour, je lui ai raconté la situation difficile dans la région et l'Ukraine est toute proche de la Moldavie où je vis", a expliqué Tchmil à nos confrères français, "Mais je n'ai jamais dit que j'allais combattre. Johan a dû mal comprendre ce que je lui ai dit en italien. Je suis quelqu'un de pacifique et je crois toujours à une solution pacifique de ce conflit. Évidemment que ça me touche personnellement car j'ai des proches, de la famille et des amis en Ukraine mais aussi en Russie."

Même s'il habite à Chisinau, Tchmil estime que la situation en Ukraine crispe la population moldave: "Ici en Moldavie, la vie semble arrêtée, les gens ont peur. Mais contrairement à ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, je ne suis pas Ukrainien et je ne vis pas en Ukraine. Je suis Moldave et je vis à Chisinau, la capitale. La frontière ukrainienne est à 100 kilomètres d'ici. La Moldavie est un pays neutre, je sais de quoi je parle car j'ai été ministre des sports. On n'est pas affiliés à la Russie ou à l'Union Européenne, nous ne voulons pas de ce conflit chez nous, même si les combats se rapprochent."