Mestdagh: "Aucune garantie sociale pour les travailleurs"

La décision est tombée ce mardi: les magasins Mestdagh sont rachetés par Intermarché. Avec des craintes sur le plan social.

Le conseil d’entreprise extraordinaire qui s’est tenu mardi chez Mestdagh laissait présager la tenue d’une réunion décisive pour l’avenir de la société. L’annonce est tombée en fin de matinée: les magasins Mestdagh seront rachetés par le groupement Les Mousquetaires pour Intermarché.

La surprise n’est que partielle puisque le groupe Mestdagh, à la tête de 87 Carrefour Market, avait mis fin à son partenariat avec Carrefour fin décembre.

La reprise par le géant français Intermarché ne sera cependant pas immédiate. Un préavis d’un an est en effet prévu dans le cadre de la rupture de contrat avec Carrefour. Mestdagh exploitera donc encore les magasins sous cette enseigne en 2022 avant la reprise effective par Intermarché le 1er janvier 2023.

"Cette opération permettra de constituer un acteur significatif de la distribution en Belgique", soulignent Intermarché et Mestdagh dans un communiqué. Ainsi, aux 78 magasins Intermarché Belgique s’ajouteront les 87 supermarchés Mestdagh, une façon "d’offrir aux consommateurs la force combinée des deux groupes".

Détérioration des conditions de travail

"Cela faisait près de trois mois que la première annonce de la fin de la master franchise entre Carrefour et Mestdagh avait été annoncée. Depuis lors, l’incertitude régnait déjà", déplorent les syndicats socialiste et chrétien dans un communiqué commun. "À partir du 1er janvier 2023, Intermarché sera donc propriétaire des magasins et des entrepôts, ils pourront alors faire ce qu’ils veulent. Fermeture, franchise, externalisation des entrepôts ou encore maintien de l’activité à l’identique? Autant de questions!" Cet accord commercial - pour l’instant suspendu à l’approbation des autorités de la concurrence -, c’est clairement "la douche froide".

Ce que craignent principalement les syndicats, c’est la détérioration des conditions de travail. "Ce qui nous tracasse, c’est le fait qu’Intermarché travaille exclusivement avec des franchisés", nous précise la présidente du Setca, Myriam Delmée. Or, les magasins Mestdagh comptent, en plus des franchisés, 51 magasins intégrés "qui relèvent de la commission paritaire 202". Dans ces supermarchés, le personnel bénéficie de meilleures conditions de travail que chez les franchisés.

"Cela signifie que, par un artifice juridique, une restructuration ou une faillite, Intermarché pourrait très bien faire basculer les travailleurs dans un régime de franchise. En termes de salaire, de durée de travail, les conditions seront moins bonnes."

Pas d’interlocuteur

Les syndicats anticipent le revirement de situation au 1er janvier prochain. "Nous craignons le scénario en plusieurs épisodes. Aujourd’hui, on nous dit: “ Ayez confiance ”, mais en janvier, quand Mestdagh ne sera plus à la barre, les dirigeants d’Intermarché pourraient nous dire que le schéma, c’est la restructuration et les magasins qui passent en franchise." Il n’y a aucune garantie sociale dans l’accord conclu entre les deux parties, souligne Myriam Delmée.

Faut-il dès lors s’attendre à des actions? "En général, on fait des actions pour pousser un coup de gueule ou revendiquer quelque chose. Mais pour cela, il faudrait avoir un interlocuteur. Or, on sait que la direction de Mestdagh n’est plus qu’une direction marionnette." Et il est, par ailleurs, impossible de rencontrer la direction d’Intermarché avant le feu vert des autorités de la concurrence. Les syndicats annoncent toutefois qu’ils couvriront les éventuelles actions du personnel.

Rappelons enfin qu’aujourd’hui, 2000 personnes sont employées chez Mestdagh, à la fois dans les magasins et les dépôts.