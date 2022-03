Le musée d’Histoire naturelle de Tournai en chantier pour trois mois à partir du printemps

Le musée d’Histoire naturelle fermera ses portes pour environ trois mois à partir du 21 mars pour cause de travaux. Explications.

"Ce sont surtout pour les animaux du vivarium, mais aussi le personnel du musée, que les travaux qui débuteront au printemps auront le plus d’impact", nous a expliqué le conservateur du musée d’Histoire naturelle de Tournai, Christophe Remy. Certes, les visiteurs constateront inévitablement que l’intérieur de ce bâtiment datant de 1839 aura été quelque peu rafraîchi mais le chantier qui s’annonce ne sera, pour les premiers, pas aussi spectaculaire que ceux qui ont vu naître un vivarium et une salle polyvalente en 2001, ou encore le jardin extérieur et la serre aux papillons en 2019.

La lumière sera adaptée aux besoins des animaux

Les futurs travaux s’imposent notamment par la nécessité de remettre l’installation électrique du musée en conformité avec les normes imposées pour les bâtiments susceptibles d’accueillir du public.

" C’était pour nous une excellente opportunité de demander que le nouvel éclairage au niveau du vivarium puisse être adapté facilement pour chaque espèce", explique Christophe Remy. Cet espace du musée abrite en effet un peu plus de 200 spécimens vivants appartenant à une cinquantaine d’espèces différentes qui n’ont pas toutes les mêmes besoins, que ce soit en matière d’intensité lumineuse ou de durée d’éclairage, par exemple. "Jusqu’à présent, il faut chipoter pour pouvoir donner à chaque espèce ce dont elle a besoin en ce domaine, avec la nouvelle installation, il sera beaucoup plus facile et plus rapide de répondre aux besoins spécifiques… Rien qu’en ce domaine, c’est un progrès important tant pour les animaux eux-mêmes que pour le personnel qui s’en occupe", poursuit Christophe Remy.

Bien entendu, l’éclairage sera également étudié pour être le moins énergivore possible et c’est à cette fin que les lampes actuelles seront remplacées par des leds.

Une ambiance musicale adaptée à chaque univers

Les travaux concerneront également la mise en place d’une sonorisation qui permettra, notamment, d’adapter l’ambiance musicale à chaque espace.

La plupart des animaux du vivarium pourront rester dans leur enclos durant le chantier.

Les différents travaux précités seront réalisés par une entreprise spécialisée désignée par la Ville.

Le personnel du musée - dont les gardiens - sera quant à lui également mis à contribution pour réaliser des aménagements que les responsables du musée souhaitaient voir se concrétiser depuis un certain temps mais qu’il était difficile d’entreprendre alors que le site restait ouvert au public. Il s’agira, par exemple, de réaliser un nouvel enclos pour y accueillir des scarabées exotiques au doux nom de cétoines.

Des visites familiales au programme avant la fermeture

Durant cette semaine de vacances de Carnaval, l’Office du Tourisme de Tournai organise au musée des visites guidées familiales "Une araignée au plafond!", ces samedis 5, 12 et 19 mars à 14 h 30 et mercredis 2, 9 et 16 mars, également à 14 h 30, dans le cadre d’Arachnida, la nouvelle exposition thématique du musée qui vous plonge dans l’univers fascinant des arachnides.

Une dernière classe qui regroupe en réalité 11 groupes d’animaux, dont les araignées, bien entendu, mais aussi, par exemple, les scorpions, les acariens et les tiques ou encore les opilions pour ne citer que les plus connus.

Visite guidée à partir de 6 ans. Coût: 5€/personne. Durée de la visite: 1 h 30.

Réservations obligatoires et paiements auprès de l’office de tourisme de Tournai (Place Paul-Émile Janson, 1) 069/22.20.45. ou info@visittournai.be