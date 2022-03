Le débrief du jour: l’Ukraine encore bombardée | Intermarché rachète Mestdagh | Ce qui change ce 1er mars

Les bombardements se poursuivent en Ukraine; Intermarché rachète les magasins du groupe Mestdagh; Dave de Kock a été remis à la Belgique ce mardi: voici ce qu’il faut, entre autres, retenir de l’actualité de ce mardi 1er mars.

1. L’Ukraine encore bombardée

Au 6e jour de l’invasion, les bombardements se poursuivent en Ukraine. Le centre de Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine non loin de la frontière russe, est bombardé par l’armée russe ce mardi.

+ LIRE | Guerre: la Russie bombarde deux villes du nord-est de l’Ukraine

+ LIRE | La bataille pour Kiev se profile: Moscou rassemble ses troupes, un convoi militaire de 64 km en route

+ LIRE AUSSI | " Prouvez que vous êtes à nos côtés ": standing ovation après le discours de Zelensky au parlement européen (vidéo)

+ DOSSIER | Notre dossier sur la guerre en Ukraine

2. Intermarché rachète Mestdagh

Les magasins du groupe de distribution Mestdagh vont être rachetés par le groupe Intermarché. Un conseil d’entreprise extraordinaire a eu lieu ce mardi matin chez Mestdagh.

+ LIRE | Les magasins de l’enseigne Mestdagh rachetés par le groupe Intermarché

3. Dave de Kock remis à la Belgique ce mardi

Dave De Kock, le principal suspect dans l’affaire du meurtre et de l’enlèvement de Dean Verberckmoes, 4 ans, a été remis mardi à la Belgique, a fait savoir son avocat belge Peter Verpoorten.

+ LIRE | Mort de Dean (4 ans): Dave De Kock remis à la Belgique par les Pays-Bas

4. Ce qui change ce 1er mars

Le premier jour du mois est souvent synonyme de nouveautés et mars n’échappe pas à la règle. Salaires augmentés à l’armée,pensions et allocations en hausse, compétences renforcées pour l’EMA…. : on fait le point sur ce qui change à partir de ce mardi.

+ LIRE | Ce qui change ce mardi 1er mars 2022: salaires augmentés à l’armée,pensions et allocations en hausse, Compétences renforcées pour l’EMA

5. Les parents de Natacha s’expriment après leur retour en Belgique

Un mois après la disparition de la Bruxelloise Natacha de Crombrugghe au Pérou, ses parents gardent l’espoir de la retrouver alors que les enquêteurs belges sont rentrés au pays. Ce mardi, au lendemain de leur retour en Belgique, ils témoignent.

+ LIRE | " Nous gardons l’espoir de retrouver Natacha ": les parents de la Belge disparue au Pérou témoignent

+ LIRE AUSSI | Disparition de Natacha au Pérou: les enquêteurs belges rentrés au pays, ainsi que les parents