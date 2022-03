The Batman, Belfast, etc.: les 6 sorties cinéma de ce mercredi 2 mars

Des catholiques, des protestants, Gotham et même un chef d’orchestre: il y a tout cela, et bien plus, dans les sorties cinéma de ce mercredi 2 mars. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Belfast

Drame de Kenneth Branagh. Avec Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench et Ciarán Hinds. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

L’enfance de Kenneth Branagh, ici rebaptisé Buddy, dans le Belfast agité de la fin des années 60.

Ce qu’on en pense

Une tranche de vie authentique qui n’élude pas la violence du conflit entre catholiques et protestants, mais montre surtout comment un gosse a su conserver son insouciance en dépit des vents contraires. Un grand film, beau, drôle et résilient.

La critique complète

2 The Batman

Film d’action de Matt Reeves. Avec Robert Pattinson et Zoë Kravitz. Durée: 2 h 57.

Ce que ça raconte

Voilà deux ans que les criminels tremblent à la vue de la cape de Batman. Pourtant, debout face au corps sans vie du maire de Gotham, le justicier semble bien désarmé.

Ce qu’on en pense

Cette nouvelle mouture sert un Batman torturé, encore plus taciturne que les précédents. On dirait presque un film noir déguisé en super-héros. C’est long mais infiniment plus intéressant que les marvelleries.

La critique complète

3 Madeleine Collins

Mystère/Thriller d’Antoine Barraud. Avec Virginie Efira, Quim Gutiérrez et Bruno Salomone. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

En France, Judith vit en couple avec Abdel et leur petite fille. En Suisse, Judith est mariée à Melvil et a deux fils. Judith gérait bien sa double vie jusqu’ici… mais elle va bientôt perdre pied.

Ce qu’on en pense

Virginie Efira se glisse avec talent dans la peau de Judith dans ce thriller captivant, même si un peu alambiqué, sur l’identité.

La critique complète

4 Drive My Car

Drame de Ruysuke Hamaguchi. Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada… Durée: 2 h 57.

Ce que ça raconte

La rencontre inattendue entre un metteur en scène endeuillé par un drame personnel et la jeune femme taciturne chargée de ses déplacements.

Ce qu’on en pense

Un voyage délicat et subtil au pays de Murakami, porté par une mise en scène pleine de grâce et de mélancolie. Un des plus beaux (et plus longs) films de l’année.

La critique complète

5 Robuste

Comédie dramatique de Constance Meyer. Avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Georges, acteur grognon et ingérable, accueille d’un mauvais œil la remplaçante de son bras droit. Heureusement, la petite a du répondant.

Ce qu’on en pense

Gérard Depardieu joue à Gérard Depardieu, faisant preuve d’un merveilleux sens de l’autodérision. Une belle rencontre entre deux solitaires.

La critique complète

6 Trois histoires de Cowboy et Indien

Film d’animation de Vincent Patar et Stéphane Aubier. Durée: 1 h 21.

Ce que ça raconte

Cowboy et Indien reviennent pour trois aventures dans lesquelles ils vont à nouveau (malgré eux) mener la vie dure à Cheval.

Ce qu’on en pense

Les amateurs de l’humour absurde des deux figurines un peu stupides mais attachantes seront comblés.

La critique complète