Estelle Dessily a quitté Charleroi

Dans une situation compliquée en dehors des terrains, la Tertroise a fait un choix privé en quittant les "Zébrettes".

L’aventure en Super League aura duré un an et demi pour Estelle Dessilly. À 24 ans, l’attaquante a annoncé au Sporting de Charleroi il y a deux semaines qu’elle faisait une pause dans le foot et qu’elle quittait donc sur le champ les Zébrettes.

"C’est surtout pour des raisons professionnelles et parce que je n’arrivais pas à suivre le rythme avec ma vie privée", souffle la Tertroise.

Avec son envie de décrocher son CESS et le foot, elle arrivait peu à trouver un juste milieu. "J’ai aussi envie de construire ma vie et ne plus toujours dépendre de mes proches. J’ai récemment eu des avis négatifs pour mon avenir professionnel et ça m’a fait réfléchir. Combiner le foot et une activité professionnelle, c’est difficile à gérer avec les horaires. Quand je l’ai connu il y a quelques semaines, je dormais peu, j’ai cru que j’allais mourir. Le salaire que j’avais à Charleroi ne me permet pas de vivre. Chapeau à celles qui arrivent à combiner."

L’attaquante a donc mis son ambition de côté. Pourtant, des opportunités s’étaient récemment présentées. "J’aurai pu aller en Suède. Le salaire n’était pas énorme mais le loyer était payé tout comme un repas. Mais je ne regrette pas de ne pas avoir rejoint le club. Si ça avait été payé comme chez les garçons, j’aurais réfléchi différemment. Mais d’un point de vue familial et la grossesse compliquée de ma sœur, c’était compliqué de partir. J’aurai pu terminer la saison à Charleroi mais j’étais tellement dans un état de stress à cause de ma situation financière que ça devenait difficile pour moi."

Désormais, ses crampons sont rangés au placard. "Après 15 ans, ce n’était pas une décision facile à prendre", ajoute la cousine du coach de l’USGTH.

"Mais je veux avancer professionnellement. Peut-être que je retrouverai dans quelques mois le chemin des terrains. Mais ce n’est pas simple de se dire qu’on a touché à la Super League et puis de redescendre. Mais peut-être que quand j’aurai trouvé la stabilité dont j’ai besoin, je recommencerai à jouer. À Charleroi, on m’a dit qu’on me rappellerait peut-être cet été. On verra. En tout cas, je remercie le Sporting pour cette opportunité."

La joueuse ne regrette pas son choix qu’elle a annoncé après le Standard, il y a deux semaines, contre qui elle avait d’ailleurs marqué deux buts. "Au total, j’en ai inscrit 4. Ce n’est pas beaucoup. Je trouve que je n’ai pas pu apporter tout ce que j’aurai dû. Pourtant à Charleroi, c’était bien. Ils m’ont donné la chance de jouer si haut et surtout après, entendre Aline Zeler dire qu’elle compte sur moi, c’est énorme. Peut-être que si je dois avoir un regret, c’est de ne pas avoir été aussi assidue que j’aurai dû l’être durant ma carrière."