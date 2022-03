Bien-être animal: découvrez si votre commune est un bon élève… ou pas

Quelle commune peut prétendre mener la meilleure politique en matière de bien-être animal? L’association GAIA a enquêté et réalisé un classement en Wallonie et à Bruxelles.

Trois ans après les élections communales, GAIA a décidé de faire un état des lieux des politiques locales en matière de bien-être animal. Et ce, afin de déterminer quels sont les efforts à fournir encore dans les différentes entités du pays.

Pendant six mois, la célèbre association a donc interrogé les échevins et bourgmestres du Royaume sur dix grandes thématiques allant de la mise en place d’un programme complet de gestion des chats errants à l’interdiction de tirer des feux d’artifice. Sur base de ces critères et des réponses fournies par les communes, GAIA a établi un classement des bons (et des mauvais) élèves du pays.

1 Bruxelles, région (presque) exemplaire

C’est un fait: Bruxelles-Capitale est la région la plus respectueuse des animaux, selon GAIA. Et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, sur les 19 entités que compte la capitale, seule une commune (Molenbeek-Saint-Jean) ne dispose pas d’un référent spécifique à la cause animale. En comparaison, 15% des entités wallonnes et 20% des localités flamandes ne disposent toujours pas d’un échevin au bien-être animal.

Aussi, parmi toutes les communes qui ont répondu au questionnaire de GAIA, c’est à Bruxelles que l’on retrouve le meilleur élève du pays. Il s’agit d’Anderlecht dont le score (97%) frôle la perfection.

Autre point positif: deux communes bruxelloises figurent dans le Top 3 du classement publié ce mardi par l’association de défense des animaux. Schaerbeek (94%) faisant un peu moins bien qu’Anderlecht et Courcelles (95%).

Enfin, preuve que toute la région bruxelloise semble être concernée par le bien-être animal, pas moins de cinq des huit communes (Anderlecht, Schaerbeek, Ixelles, Etterbeek et Ganshoren) qui ont répondu au questionnaire de GAIA affichent un score supérieur à 90%. Dans le reste de la Belgique, seules les localités de Courcelles, Oudsbergen, Brasschaat, Sint-Katelijne-Waver et Herentals peuvent se targuer de faire aussi bien.

2 Wallonie: Courcelles et Rumes, les opposés

En Wallonie, les résultats publiés par GAIA varient beaucoup d’une commune à l’autre.

Ainsi, si Courcelles peut être considérée comme l’entité la plus respectueuse des animaux en Wallonie, Rumes, elle, a visiblement encore beaucoup d’efforts à fournir. Avec un résultat de 34%, l’entité picarde est (de loin) le plus mauvais élève de la région. Et ce, même si Nandrin et Frameries font à peine mieux avec 41%.

En Wallonie, dix villes n’obtiennent pas la moyenne. Outre Rumes, Nandrin et Frameries, il s’agit de d’Estaimpuis (49%), Esneux (49%), Durbuy (47%), Philippeville (47%) et Clavier (46%).

Enfin, constat intéressant, de toutes les grandes villes wallonnes, c’est Bastogne (80%) qui adopte l’attitude la plus respectueuse des animaux. Liège (79%) fait presque aussi bien, contrairement à La Louvière (59%) et Tournai (55%) qui doivent encore faire quelques efforts.

"Plusieurs villes ayant obtenu un score assez faible ou moyen ont déjà déclaré vouloir travailler à l’élaboration d’une meilleure politique en matière de bien-être animal", note toutefois GAIA.

3 Le Brabant wallon, un peu plus respectueuse

Plus généralement, si l’on réalise la moyenne des résultats obtenus par les communes qui ont participé à l’enquête de GAIA, force est de constater qu’une province wallonne s’en tire un peu mieux que les autres: le Brabant wallon.

Seule province du sud du pays à ne pas recenser de communes en échec, le BW affiche une moyenne de 68% pour l’intérêt porté au bien-être animal. Suivent, dans l’ordre, Namur (67%), le Hainaut (66%), Liège (66%) et le Luxembourg (63%).