Excel Mouscron: Parfait Mandanda rêve de coupe du Monde avec le Congo

"On en parle un peu avec Steve, cela fait du bien"

Steve Mandanda a perdu sa place à Marseille. Photo News La famille a une particularité assez rare pour être évoquée: les quatre enfants sont devenus… gardiens de but et ont tous connu le niveau professionnel!

En plus de Parfait, on connaît Over (ex-Bordeaux et désormais à Saint-Priest), Riffi (ex-Ajaccio et Rennes et maintenant à Créteil) et bien sûr Steve, le gardien emblématique de l’Olympique de Marseille.

Bien que ce dernier ait perdu sa place cette saison au profit de l’Espagnol Pau Lopez. Un coup dur pour l’international français qui défend toutefois les couleurs de son club en Conférence League.

Mais quand il connaît un coup de mou, il peut en parler à son frère qui connaît la même situation au Canonnier. "Cela nous arrive effectivement d’en discuter, reconnaît le Hurlu. Cela fait du bien d’en parler avec quelqu’un qui connaît la même situation. Mais ce n’est pas notre seul sujet de discussion. Il a 35 ans et moi 32. On a déjà connu ce genre de situations et cela pourrait encore nous arriver. Le monde du football est comme cela".