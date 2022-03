Emma Norsgaard a donné l’accent danois au GP Samyn des Dames (vidéo)

DOUR 69/2a (BELGA)

Emma Norsgaard (Movistar) est devenue mardi la première coureuse danoise à s’imposer au Samyn des Dames (1.1). Elle s’est imposée au sprint dans la 11e édition du GP Samyn féminin, au terme d’un final mouvementé.

Le peloton est resté longtemps groupé, malgré les tentatives d’échappées en début de course. Les premiers dégâts dans cette course par élimination ont été constatés avant l’entrée dans le 2e et dernier circuit local quand un groupe d’une vingtaine de coureuses a lâché prise.

La première vraie initiative a été prise par l’Australienne Grace Brown (Nouvelle Aquitaine Futuroscope) qui s’est isolée en tête de course à l’entrée du dernier tour. La championne d’Australie de contre-la-montre, 2e du championnat national sur route, a vu son avantage, sur le peloton réduit à quelque 40 coureuses, fondre de 40 à 20 secondes à 20 kilomètres du but.

La Britannique Alice Barnes (Canyon-SRAM Racing) est revenue sur Brown à 10 kilomètres de l’arrivée avant de poursuivre son effort et de prendre seule les commandes de la course. Plusieurs relances au peloton ont provoqué le regroupement à 6 kilomètres de la ligne.

On a ensuite vu la Néerlandaise Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) et l’italienne Vittoria Guizzini (Nouvelle Aquitaine Futuroscope) tenter leur chance à l’approche du dernier secteur pavé, situé à 1,5 kilomètre de l’arrivée. Les deux leaders ont tenu tête au groupe de chasse jusqu’à 300 mètres but. La victoire au sprint est revenue à la Danoise Emma Norsgaard (Movistar), qui a devancé les Italiennes Chiara Consonni et Vittoria Guizzini.

La Norvégienne Susanne Andersen et la Française Clara Copponi complètent le top 5 de la course d’ouverture de la saison cycliste en Wallonie, tandis que la première Belge est Shari Bossuyt, 9e.

Emma Norsgaard, qui s’était classée 2e à Dour en 2021 derrière Lotte Kopecky, a signé mardi sa première victoire de la saison, la 10e de sa carrière. La Danoise s’était récemment classée 6e samedi au Circuit Het Nieuwsblad et 2e dimanche du Circuit du Hageland.

"Je suis très heureuse de m’être imposée à Dour", a expliqué la Danoise de 22 ans. "Je suis assez contente de mes résultats de ce début de saison, avec une 6e, une 2e et une 1e places. Mardi, les 15 derniers kilomètres ont été difficiles. Il fallait ne pas paniquer dans la finale où les deux échappées ont été reprises dans la ligne droite d’arrivée. J’étais sûre que nous allions terminer au sprint. Je n’étais pas certaine de gagner, on n’est jamais certain de gagner", a expliqué Emma Norsgaard, qui avait lancé la manoeuvre de son sprint victorieux aux 300 mètres.

Le GP Samyn des Dames 2022 était la première manche de l’Exterioo Cycling Cup.