Clandestinité et augmentation du banditisme durant l’occupation allemande en région verviétoise

Un peu partout en région verviétoise, les vols et le banditisme sont en augmentation en 1943. Avec des objectifs précis.

Le 24 août 1943, quatre individus masqués et armés se présentent chez un fermier de Polleur. Ils réclament de l’argent. Sous la menace des armes, le fermier leur remet 15 000 francs. Ils fouillent ensuite la maison et emportent une montre, deux brassards de la garde rurale mais également un jambon, 7 kg de sucre, du savon, 4 kg de beurre et 1 kg de laine. Les marchandises rationnées se vendant à prix d’or au marché noir.

À partir de 1942 et surtout 1943, ce type de vol est de plus en plus fréquent. L’appauvrissement de la population joue un rôle important dans cette augmentation du banditisme, mais d’autres raisons poussent les Belges au larcin. Les voleurs de Polleur portaient des brassards tricolores et se disaient être des patriotes venant en aide à ceux qui se cachent. En effet, devant l’instauration du travail obligatoire en Allemagne, de nombreuses personnes vont basculer dans la clandestinité pour échapper aux déportations.

Tickets de rationnement, cartes d’identité vierges...

Un mois plus tard, le 24 septembre 1943, un nouveau vol est commis à la maison communale de Jalhay. Plusieurs milliers de timbres de rationnements sont dérobés ainsi que des aliments. De quoi tenir probablement plusieurs semaines. Les tickets de rationnements ne pouvaient être obtenus que sur présentation de la carte d’identité. C’est probablement pour cette raison que les voleurs ont également emporté quelques cartes d’identité vierges, le sceau communal et le sceau de l’assistance publique.

Ces procès-verbaux rédigés par les gendarmes témoignent des difficultés de la vie quotidienne sous l’occupation allemande, et de la criminalité qui en découle. Des dizaines de procès-verbaux similaires affluent chaque jour à Police générale du Royaume, organe chargé de centraliser l’activité policière de l’ensemble du pays. Archives de l’État