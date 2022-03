Le Bureau du Plan table sur une inflation supérieure à 6% en 2022

Le Bureau du Plan s’attend désormais à ce que le taux d’inflation annuel s’élève à 6,2% en 2022, selon ses dernières prévisions, très incertaines dans le contexte actuel, publiées mardi.

Pour 2023, le Bureau fédéral du Plan table sur une inflation nettement plus basse de 1,5%. Rappelons que le taux d’inflation en Belgique avait atteint 2,44% en 2021 et 0,74% en 2020.

L’augmentation de "l’indice santé", qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 6,0% en 2022 et 1,7% en 2023, contre 2,01% en 2021 et 0,99% en 2020.

L’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en février dernier, ce qui entraîne une augmentation de 2% des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique, respectivement en mars et avril.

Le Bureau du Plan prévoit que le prochain dépassement de l’indice pivot surviendra en juillet. Si cela se confirme, allocations sociales et salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d’autres termes augmentés de 2%, respectivement en août et en septembre 2022. L’indice pivot suivant serait atteint en avril 2023.

Le Bureau du Plan souligne que ses prévisions tiennent compte des réactions des marchés financiers à la guerre en Ukraine jusqu’au 25 février 2022. "La situation évolue tous les jours et est très incertaine. Par conséquent, les hypothèses qui sous-tendent ces prévisions (comme les prix de gros du gaz et de l’électricité) sont particulièrement volatiles", nuance-t-on.

