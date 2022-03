Les 5 tendances du congrès mondial du mobile de Barcelone, de l’hypocrisie verte au metaverse

Le Mobile World Congress de Barcelone relaie la nouvelle rhétorique des opérateurs mobiles et des constructeurs mondiaux de technologies mobiles.

Après une microédition en 2021, le congrès mondial du mobile est de retour en version XL à Barcelone (Espagne). "Les taximen, les hôtels, les restaurants et toute la ville ont besoin du Mobile World Congress", confesse un chauffeur de taxi qui essaie de rentabiliser sa Tesla achetée au pire moment (février 2020). "C’est essentiel pour l’économie locale".

Des promesses revues et corrigées

Sans le pavillon russe banni en dernière minute, le MWC (Mobile World Congress) rassemble dans la capitale catalane les acteurs majeurs et mineurs du monde des technologies mobiles. Soumis à l’obligation de porter un masque FFP2, sept halls concentrent toutes les promesses des opérateurs, des fabricants, des grands groupes…

De 2019 à 2022, leurs axes de communication et de développement ont subtilement changé après une pandémie, un MCW avorté (2020) et un MCW réduit à sa plus simple expression (2021). Quelles sont les grandes tendances? Voici les cinq mots-clés les plus populaires observés de stand en stand:

1. 5G

2. Durable

3. Smart

4. Metaverse

5. Transformation

Même si certains pays avancent plus rapidement que d’autres, l’Europe traîne toujours la patte dans le déploiement de la 5G. À Barcelone, les opérateurs répètent plus que jamais à quel point le successeur de la 4G est la pierre angulaire des projets censés soutenir la nouvelle société digitale.

Selon Huawei, un gouffre sépare l’Asie (plus de 600 millions d’utilisateurs de la 5G) de l’Europe (plus de 30 millions). En Belgique, le gouvernement fédéral n’a pas encore attribué aux enchères les fréquences de la 5G. Échéance: juin 2022.

La 5G est la clé de voûte de toute la future société digitale, aussi bien pour l’entreprise, les particuliers et les collectivités, martèlent opérateurs et constructeurs. G.L.

La 5G n’amène pas seulement une augmentation de la vitesse d’échange des données mobiles. La technologie réduit sérieusement les temps de latence qui ponctuent ces échanges. Des caractéristiques jugées essentielles pour le développement des villes intelligentes (smart cities), des réseaux de véhicules autonomes, etc.

2. Durable

La main sur le cœur, fabricants et opérateurs promettent à Barcelone des technologies mobiles vertes, durables, recyclables. Soit tout un portefeuille de promesses et d’engagements qui se résume en anglais avec le mot "sustainable", un concept omniprésent sur les stands et dans les discours du Mobile World Congress 2022.

À gauche, le site actuel d’une antenne de réseau mobile. A droite, ce qu’il devrait devenir selon Huawei: moins encombrant, moins énergivore. G.L.

La lame de fond du marketing écologique (green marketing) est omniprésente. Les plus critiques y verront de l’écoblanchiment (greenwahsing), dans ce sens où la plupart des fabricants n’évoquent pas les conditions dans lesquelles les matières premières sont récoltées et les produits assemblés. Seule semble compter la dimension verte du produit fini et mis en fonction.

3. Smart

En anglais, smart signifie malin, futé, intelligent. À condition de développer des réseaux 5G, opérateurs et fabricants entendent injecter de l’intelligence (smart) à tous les étages de la société digitale, du plus grand au plus petit échelon:

– Smart city (ville)

– Smart industry

– Smart building

– Smart office (bureau)

– Smart home (maison)

Un réseau 5G, un robot connecté et une tablette pour lui donner des instructions: voici le concept du 5G Barman. G.L.

Dans cette vision du futur parfois un brin fantasmatique, les colis sont livrés par drones qui coordonnent leur ballet dans les airs grâce à la 5G, les feux et les panneaux de la ville s’adaptent à la vitesse de l’éclair aux conditions de circulation et au niveau de pollution relevés par une bardée de capteurs, les enfants enfilent un casque de réalité virtuelle pour visiter la réplique digitale d’un musée.

4. Metaverse

Soumise à l’obligation de porter un casque, la réalité virtuelle n’a jamais percé dans le grand public. Le monde professionnel lui réserve un accueil timide, cloisonné à des usages limités et précis. Peu importe! Maintenant que Facebook est entré dans la danse, l’Eldorado de la VR (virtual reality) s’appelle désormais le metaverse (métavers).

Avec sa nécessité de connecter des gens distants, la pandémie souffle indirectement dans les voiles de ces mondes virtuels présentés comme inéluctables. Sur les stands de Barcelone, on assiste à ces démos de bureaux virtuels, qui connectent par avatars interposés des travailleurs qui portent chacun dans leur coin un casque VR.

Malgré l’enthousiasme des opérateurs et des fabricants, beaucoup de démonstrations des usages du metaverse ressemblent à des expériences de réalités virtuelles que l’on retrouve sur les foires et dans des salles de jeux.

Cette démonstration du metaverse balade ses participants dans un monde virtuel tout en mouvement. G.L.

5. Transformation

Si l’on additionne la 5G, le metaverse, le smart et le durable, nous sommes à l’aube d’une grande transformation, à en croire les discours des grands opérateurs mondiaux et des fabricants les plus influents. Pour l’opérateur espagnol Telefonica, il est par exemple temps de "transformer nos industries", grâce à la 5G et aux technologies intelligentes.