L’équipe cycliste de Mons-Borinage Hauts-Pays déçue de ne pas participer au Samyn: "Nous avons fait nos preuves"

L’équipe ne s’apitoie pas sur son sort et ambitionne déjà de participer à la prochaine édition.

Cela n’aura échappé à personne, de nombreuses équipes cyclistes sont présentes dans les communes de Mons-Borinage ce mardi pour participer au Grand Prix Samyn. Bien que l’engouement autour de cette première course pro de l’année soit grand dans la région, elle fait également quelques déçus. C’est le cas de l’équipe continentale Mons-Borinage Hauts-Pays qui ambitionnait de participer à la course.

"Nous avons un petit goût amer à l’approche du départ du Grand Prix Samyn car nous aurions bien voulu participer à cette course", confie Sébastien Fontaine, manager de l’école de cyclisme de Mons-Borinage Hauts-Pays et adjoint de l’équipe continentale. "Sur moins d’un an d’existence, nous avons déjà remporté plus d’une quarantaine de victoires et obtenu de nombreux podiums. Nous sommes donc un peu déçus de ne pas pouvoir participer à la course d’autant plus que d’autres équipes continentales belges et étrangères y participent. Donner une petite touche locale aurait été positif."

Le Grand Prix Samyn aurait également été l’occasion pour les nombreux jeunes de l’équipe de vivre un moment unique à proximité de leurs idoles. "Les nombreux jeunes de l’équipes s’identifient aux coureurs professionnels qu’ils auraient pu voir courir aux côtés des membres de leur équipe. Nous nous serions rendus au départ de la course pour vivre une journée magique mais cela n’a finalement pas été possible", regrette Sébastien Fontaine.

Le manque d’expérience de l’équipe aurait penché dans la balance selon Sébastien Fontaine, une explication qu’il ne comprend qu’à moitié. "Nous avons remporté ce dimanche la course d’ouverture à Gent-Staden devant des équipes présentes au Samyn aujourd’hui. Je pense donc que nous avions notre place. Nous allons tout de même repartir de l’avant, nous focaliser sur nos objectifs en espérant pouvoir participer à la prochaine édition du Samyn", conclut Sébastien Fontaine.

Les prochains rendez-vous de l’équipe ne sont d’ailleurs pas des moindres. Elle se rendra à Monseré ce dimanche et devrait participer à la deuxième course majeure de la région, le Cerami, en juillet prochain. Une présentation de l’équipe est également prévue ce vendredi.