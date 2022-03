"Si les Ukrainiens s’y prennent bien, ils ont leur chance"

La bataille de Kiev se prépare. Les Russes ont tout intérêt à la remporter rapidement mais "rien n’est joué", analyse Joseph Henrotin, spécialiste des opérations militaires. L’Ukraine offre une résistance que Poutine n’imaginait pas.

Au lendemain de premiers pourparlers infructueux sur fond de sanctions occidentales croissantes contre la Russie, l’armée ukrainienne fait face, ce mardi, à une offensive redoublée des forces russes sur plusieurs villes du pays. La place centrale de Kharkiv, deuxième ville du pays avec 1,4 million d’habitants, proche de la frontière russe, a été bombardée et la préfecture régionale touchée. L’électricité était coupée mardi matin dans le grand port de Marioupol, au sud-est. Les forces russes "se sont regroupées, accumulant véhicules blindés, missiles et artillerie pour encercler et capturer Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson et Marioupol", a affirmé la présidence ukrainienne.

Mais l’objectif principal semble bien être Kiev, d’où s’approchait une impressionnante colonne de blindés. Des photos satellites diffusées dans la nuit par la société américaine d’imagerie satellitaire Maxar montraient un convoi russe s’étirant sur des dizaines de kilomètres et se dirigeant vers la capitale ukrainienne. La partie avancée du convoi se situait près de l’aéroport Antonov, à environ 25 km de Kiev, ville de 839 km2 et de 2,9 millions d’habitants, dont des milliers ont réussi à fuir. Les défenseurs ont érigé des barricades de fortune et reprogrammé des panneaux électroniques sur les grandes avenues pour prévenir les Russes qu’ils seraient accueillis "par des balles". Dans la crainte d’un assaut imminent?

12 attaquants pour 1 défenseur

"La question est de savoir si la colonne que l’on voit et qui arrive par le Nord de la capitale, par deux côtés du Dniepr, va attaquer seule ou si elle attend d’autres colonnes, venant de l’axe Belgorod-Kharkiv", analyse Joseph Henrotin, rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité internationale. "Il y a cinq pénétrants en Ukraine, dont deux visent Kiev. Est-ce que les Russes vont attendre d’avoir un dispositif complet?"

"L’autre question, ajoute ce spécialiste des questions de défense, c’est comment l’assaut va-t-il être mené? Et là, trois scénarios sont possibles: soit une attaque de destruction et de bombardements massifs, soit une attaque de siège de la ville, soit une attaque de pénétration, rue par rue, ce qui s’avérerait très coûteux. Dans un environnement ouvert, on estime qu’il faut 3 attaquants pour un défenseur. Dans un centre urbain, il faut 12 attaquants pour contrer un défenseur."

Des chars, de toute façon, ne sont jamais lancés seuls à l’assaut, explique-t-il. "Ils sont la partie visible, mais une armée ne fonctionne jamais avec seulement des chars, efficaces à 400 mètres. S’il n’y a pas l’infanterie pour les protéger, cela ne marche pas. Il faut aussi de l’artillerie, de la logistique, des troupes de génie pour rétablir les ponts et pour déminer. Les Ukrainiens ont certainement miné le terrain."

Les Ukrainiens ont gardé des atouts

Quelles sont les forces en présence? "L’armée ukrainienne, c’est grosso modo un million d’hommes, avec les réservistes. Mais tous ne sont pas mobilisés sur Kiev. On sait que l’armée ukrainienne est dans la capitale, mais on ne sait pas avec combien d’hommes. En plus de cela, il y a les civils que l’on a armés. En face, les Russes ont engagé 200 000 soldats sur le terrain, cependant ce n’est jamais une question de nombre mais plutôt d’utilisation. Si les Ukrainiens s’y prennent bien, ils ont leur chance. Même chose pour les Russes."

"Face à une colonne vulnérable, est-ce que les Ukrainiens vont engager leurs troupes?, s’interroge aussi Joseph Henrotin. On n’a pas encore vu d’engagement des grandes unités ukrainiennes; ils ont gardé leurs atouts dans leur manche. Quant aux Russes, ils ont raté leur offensive avec le premier échelon, celui chargé de repérer le terrain. Ils ont l’avantage de leur artillerie et de l’aviation, mais ils connaissent des difficultés logistiques pour engager leurs second et troisième échelons. Ils peuvent ralentir leur avancée de manière à se resynchroniser pour reprendre une progression dans un meilleur ordre. C’est ce qui les a ralentis hier."

Quant aux bombardements, imagine-t-on les Russes raser Kiev, berceau de leur propre civilisation? "On va avoir des tirs de roquettes, avec des risques énormes pour les civils ukrainiens. Les Russes ont assez peu de munitions de précision. Mais l’utilisation d’artillerie sur une ville, c’est un crime de guerre. La fuite en avant, la destruction totale, ce serait pour Poutine renier ces mêmes raisons pour lesquelles il a affirmé faire une guerre de libération au début. Il est pris à son propre piège. Les opérations n’ont pas atteint leur pleine violence parce que les Russes n’ont pas encore engagé l’ensemble de leur potentiel. Ils ont tout intérêt à ce que cela aille vite, à gagner rapidement la bataille de Kiev., mais franchement ce n’est pas gagné d’avance. Il y avait un pari russe d’une fragmentation politique ukrainienne, et ce pari-là est déjà perdu."