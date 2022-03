Guerre en Ukraine: ce qui se cache derrière Wagner, la milice chargée de tuer le président ukrainien

Des mercenaires de la milice russe Wagner auraient reçu pour mission de tuer le président ukrainien. Mais qui sont-ils? Début de réponse.

Depuis quelques jours, le nom du groupe Wagner refait surface. Et pour cause, environ 400 de ses mercenaires auraient reçu l’ordre du Kremlin d’assassiner le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon "The Times". Mais qui se cache derrière la force Wagner? Qui la compose et où opère-t-elle? Tentative de réponse.

1 De quoi s’agit-il?

Le groupe Wagner est une milice privée proche du Kremlin et financée par un oligarque russe, Evgueni Prigojine, considéré comme un des alliés fidèles de Vladimir Poutine.

En août 2021, la BBC estimait à près de 10.000 le nombre de mercenaires qui ont combattu sous la bannière de ce groupuscule au cours des sept dernières années.

Actuellement, entre 2.500 et 5.000 soldats font partie de cette unité que n’a jamais reconnu la Russie.

2 Que fait le groupe Wagner?

Fondée en 2014 par un ancien lieutenant-colonel des Spetnaz, les groupes d’intervention spéciaux russes, la force Wagner réalise des opérations militaires dans le monde entier afin de défendre les intérêts stratégiques de la Russie.

De la protection de hauts dirigeants à la formation d’armées plus ou moins officielles, les mercenaires de Wagner s’occupent du sale boulot.

D’après Amnesty International, cette armée privée est d’ailleurs coupable de "tortures, des exécutions ou des viols, contre des civils, dans des zones de conflit".

3 Où opère cette milice?

Présente (presque) partout où la Russie a des intérêts, la milice russe serait impliquée d’une façon ou d’une autre dans quelques-uns des principaux conflits de cette dernière décennie.

Déjà actif lors de la guerre de Crimée, le groupuscule est également intervenu au Venezuela, pour renforcer la sécurité du président Nicolas Maduro, en Libye, lors de la bataille de Tripoli, ou encore en Centrafrique.

Dans un rapport, Amnesty International ajoute que le groupe Wagner a déjà combattu "avec les sécessionnistes du Donbass, en Ukraine", mais aussi "avec les troupes de Bachar al-Assad, en Syrie".

Selon "The Times", près de 400 mercenaires russes seraient rentrés d’Afrique il y a cinq semaines et se trouveraient actuellement en Ukraine afin "d’anéantir le gouvernement de Zelensky".