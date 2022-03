10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 1er mars

Ils partent aider les réfugiés ukrainiens, le paradoxe des salles de fêtes, le canicross a le vent en poupe… Notre sélection de 10 articles pour nos abonnés, ce mardi 1er mars.

1. Un réfugié est-il égal à un autre réfugié?

La protection automatique que l’Europe examine pour les réfugiés ukrainiens sera-t-elle un modèle pour l’avenir? Marco Martiniello espère...

2. Un Verviétois et un Saint-Vithois partent en Pologne, à la frontière ukrainienne, pour aider les réfugiés

Ismaël Zeroual (Verviers) et Adrien Nuijten (St-Vith) vont se rendre dans les camps de réfugiés ukrainiens en Pologne.

Objectif: la prise de contact pour organiser l’envoi de dons et le rapatriement de réfugiés en Belgique.

3. Collègues et jumeaux, ces employés ont un double au travail: Antoine et Yohann «super-duo» de l’Accueil Mosan

Antoine et Yohann sont jumeaux. Depuis la naissance, ils ne se quittent plus. Jusqu’à travailler ensemble à l’Accueil Mosan, association d’accompagnement des adultes en situation de handicap.

4. Maladies rares: diagnostic précoce et meilleur suivi grâce aux tests génétiques

La base de données des tests génétiques est un outil indispensable pour les patients atteints de maladie rare comme pour les cliniciens et les chercheurs, selon Sciensano.

5. VIDÉO | Canicross: une activité en plein boom

Allier le sport et l’activité physique de son chien, c’est possible. Le club Dog-Trailer Chronicles propose ce genre d’activité à Libramont.

6. Philippe Gilbert: «Ces pavés sont comparables à ceux de Paris-Roubaix»

Pour sa dernière saison, Philippe Gilbert sera au départ ce mardi de la course d’ouverture en Wallonie au sein d’une solide équipe.

7. Le paradoxe des salles de fête: jongler avec un agenda chargé ou tenter de le remplir

Deux conséquences aux événements et fêtes privées annulés en 2020 et 2021: soit ça se bouscule au portillon pour réserver une salle, soit on déplore une clientèle plutôt indécise. Coup de sonde.

8. Gembloux: du pain conçu par des étudiants, pour des étudiants

Des étudiants d’Agro-Bio Tech viennent de fonder leur propre association d’artisans boulangers afin de proposer aux élèves du supérieur une alimentation saine et de qualité à un prix démocratique.

9. Standard: Elsner relègue Bodart sur le banc

En mise au vert avec son équipe, Luka Elsner a tranché: son gardien et capitaine Arnaud Bodart sera sur le banc, mercredi face au Beerschot.

10. Chaleroi: Koffi face à un nouveau défi

Blessé à la hanche, Hervé Koffi doit surmonter les séquelles physiques et surtout psychologiques de son choc subi à la CAN.