Le Wilfried mag est sauvé, prochain numéro en avril

"Vous avez sauvé Wilfried", a annoncé mardi l’équipe du magazine trimestriel belge, qui avait lancé le mois dernier une campagne de sauvetage. Le prochain numéro paraîtra en avril.

La coopérative, en difficultés financières, avait besoin de 350.000 euros pour relancer ses activités. Ce sont principalement les abonnements qui ont connu une croissance importante, "que l’on n’avait pas anticipée", se réjouit Quentin Jardon, co-créateur de Wilfried. Le trimestriel est en effet passé de 1.689 abonnements à 3.409, soit plus du double en cinq semaines. Le nombre de coopérateurs a aussi augmenté, passant de 405 à 701 après la campagne, qui se terminait lundi.

"Au total, si on ajoute le prêt de 80.000 euros de finance&invest.brussels, on arrive à 273.900 euros", précise Quentin Jardon. "Notre objectif était de 350.000 euros pour nous relancer, mais on sait déjà que les abonnements représenteront plus de 100.000 euros." En outre, deux pistes sous forme de subsides sont encore en cours.

La revue de politique belge est donc "sauvée". Il faudra attendre le prochain conseil d’administration prévu mi-mars mais la campagne de sauvetage "valide déjà une bonne partie du plan de sauvetage et de redéploiement" prévu.

Les cinq dernières semaines ont été "compliquées" mais c’était aussi "une période exaltante vu toutes les marques de soutien", ajoute Quentin Jardon. "C’est un énorme soulagement. Il faudra être digne de la responsabilité qui nous a été donnée par les citoyens et produire des super magazines dès la mi-avril."