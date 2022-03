Tournai: attention, la place Crombez est bien située en zone bleue!

Le panneau placé à l’entrée du parking de la place Crombez, à Tournai, permettrait de penser que le stationnement y est libre. Pas vraiment pourtant. Attention, car les prunes peuvent coûter une fortune en cette saison...

Les travaux d’aménagement de la rue Royale vont bon train et il n’est pas toujours aisé de trouver à se parquer dans le coin. Il faudra, de toute façon, s’y habituer puisque, comme cela a déjà été dit et répété, le nombre d’emplacements de stationnement sera drastiquement revu à la baisse lorsque ces travaux ainsi que ceux du parvis de la gare seront terminés.

Pour l’heure, un joli panneau garni de grandes lettres blanches sur fond bleu, placé à l’entrée de la place Crombez, soit entre le parc éponyme et la rue Royale, signale que la première se veut, durant les premières phases des travaux précités, un "parking riverains et clients rue Royale et place Crombez."

Un panneau qui pourrait faire croire à certains que l’on se situe ici dans une zone de stationnement gratuit et non réglementé. Il est bien indiqué sur les panneaux délimitant une zone bleue que l’on se situe précisément dans une… zone. Ce qui explique pourquoi ces panneaux sont principalement placés aux différentes entrées et sorties de ces zones et ne sont donc pas nécessairement toujours très visibles... EdA

Pas du tout. Si le parking n’est ici effectivement pas payant, il est toutefois situé en zone bleue; il est, par conséquent, soumis à la réglementation ad hoc.

Dans le doute…

Ne vous abstenez pas de mettre votre disque partout dans le Tournai intra-muros là où le stationnement n’est pas payant.

Certes, il existe un plan de stationnement reprenant par le détail la répartition des zones payantes, bleues ou gratuites, mais il n’est pas toujours aisé de le visualiser sur un smartphone lorsque l’on cherche désespérément un emplacement libre. Ben oui, quand on vient de la gare, c’est marqué…:) EdA

Bien sûr, l’on vous rétorquera également qu’il suffit de regarder la signalisation mise en place pour savoir à quel cas de figure l’on a affaire, mais si les panneaux sont plutôt bien visibles là où le stationnement est payant, ce n’est pas toujours le cas pour les zones bleues.

D’autant que l’on est parfois confronté à des situations pour le moins curieuses comme à l’avenue Bozière, par exemple, où la moitié de la voirie, située côté ville, est bel et bien en zone bleue alors que l’autre moitié, soit côté boulevards, est accessible gratuitement.

Donc, pour être certain de ne pas avoir de souci, rien ne vous empêche de placer votre disque derrière votre pare-brise dès que vous vous garez en ville dans une zone où vous ne verriez aucun horodateur à l’horizon.

Cela vous évitera peut-être de recevoir une prune de 18€ (par demi-journée) appelée pudiquement dans le jargon administratif "Tarif forfaitaire en application du règlement redevance communal relatif au stationnement".