Guerre en Ukraine: "La menace nucléaire? Du bluff", selon François Hollande

Pour l’ancien Président de la République, Vladimir Poutine n’utilisera pas l’arme nucléaire dans le conflit qui l’oppose à l’Ukraine.

Interrogé hier soir sur le plateau de l’émission "Quotidien" (TMC), François Hollande ne se dit pas inquiet de la menace nucléaire brandie par le président russe.

"Poutine veut toujours apparaître comme l’agressé, explique le prédécesseur d’Emmanuel Macron. D’ailleurs, à chaque fois, il évoque des déclarations belliqueuses de la part de l’OTAN. Mais c’est lui l’agresseur. C’est lui qui envahit un pays souverain, un pays reconnu sur le plan international."

Heureux que l’Europe, et donc la France, vienne en aide à l’Ukraine, François Hollande assure que le président russe, en agitant le spectre d’une guerre nucléaire, veut surtout refroidir les ardeurs étrangères.

"Pour l’avoir pratiqué, Vladimir Poutine crée un climat pour faire peur. D’où la menace nucléaire." Une menace que l’ancien Président de la République résume donc comme "du bluff puisqu’il (Vladimir Poutine, NDLR) sait parfaitement que s’il devait utiliser l’arme nucléaire, il y aurait en réponse une réaction américaine […], de la France et du Royaume-Uni."

« Je connais Poutine pour l’avoir pratiqué. Il est en train de créer un climat pour faire peur. La menace nucléaire c’est du bluff ! »



?? L'ancien président de la République @fhollande est sur le plateau de #Quotidien pour évoquer la guerre en Ukraine. ?? pic.twitter.com/4WJySNfZNb — Quotidien (@Qofficiel) February 28, 2022

Vladimir Poutine a "sans doute déjà perdu" son crédit international, jugeait déjà dimanche dernier l’ancien chef d’État français dans une interview à "Libération".

"Il a toujours poursuivi le projet d’être reconnu comme l’interlocuteur principal des Américains, même s’il pense le pire des États-Unis, et comme un grand responsable à l’échelle du monde, capable de s’immiscer dans toutes les régions et sur tous les conflits", expliquait Français Hollande à "Libération".

Selon lui, "c’est sur ce terrain-là que Vladimir Poutine a sans doute déjà perdu".

"C’est ce statut qui est en train de s’effondrer", analyse-t-il, "car il devient un personnage difficile à fréquenter, même pour son voisin et partenaire chinois, qui le soutient. La Chine a en effet d’autres objectifs et ne veut pas être identifiée à des politiques de remise en cause des frontières. Voilà pourquoi Vladimir Poutine est en position beaucoup plus faible qu’il n’y paraît sur le plan international."