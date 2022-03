Un camion percute une remorque, démolissant des clôtures de chez Storme (photos)

L’entreprise Storme avait fait savoir ses inquiétudes auprès de l’échevine

Une fois passé le choc de l’accident, c’est l’agacement qui primait ce mardi matin dans les locaux de chez Storme.

Son patron, Jean-François Storme, indique en effet que la zone de stationnement devant son entreprise est très dangereuse et que son aspect accidentogène s’est malheureusement confirmé.

Heureusement que les dégâts ne sont «que» matériels. Les conséquences auraient pu être bien plus graves alors que la dangerosité du lieu a été dénoncée auprès de la Ville. EdA

"Cette rue est l’accès majeur vers les hauteurs du zoning. Tout le charroi passe par ici.

La rue du Plavitout a été refaite, il y a peu, et les conducteurs la dévalent à grande vitesse.

Avoir une zone de stationnement devant chez nous, dans un virage mais aussi à un carrefour dans un espace trop étroit, n’y a pas sa place.

Mon fils a eu rendez-vous avec l’échevine Marie-Hélène Vanelstraete (Ndlr, à la Mobilité et à la Sécurité routière de Mouscron). Quelqu’un de la Ville est venu voir, plusieurs solutions ont été évoquées et puis… plus rien."

M. Storme espère donc que cela bougera enfin après ce qui est arrivé, assurant qu’il interpellera encore les autorités compétentes dans la semaine.

Notre interlocuteur souligne par ailleurs que la remorque qui a été percutée y était stationnée depuis des semaines…