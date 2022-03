NBA: Miami donne le ton à l’Est, Ja Morant le Grizzlie volant

Miami a remporté le choc de la Conférence Est face à Chicago lundi dans le championnat NBA de basket.

La franchise floridienne emmenée par Jimmy Butler, qui s’est révélé avec les Bulls où il a joué six saisons, n’a laissé aucune chance aux Bulls qui ont retrouvé des couleurs cette saison mais ont perdu 112-99. L’autre événement de la soirée fut la nouvelle performance du jeune meneur All-Star de Memphis Ja Morant, qui a signé un record de carrière en enfilant 52 des 118 points des Grizzlies vainqueurs de San Antonio(118-105).

Le Heat, finaliste en 2020, s’est affirmé comme un candidat crédible au titre à l’Est. Avec une équipe aux multiples atouts offensifs derrière Butler (15 pts, 7 rebs, 4 interceptions). Tyler Herro et Gabe Vincent ont ajouté 20 points chacun, le pivot Bam Adebayo s’est démultiplié (15 pts, 7 rebs, 5 passes, 2 contres) et l’équipe a rentré 50% de ses tirs. En défense, le marqueur de Chicago DeMar DeRozan a été limité à 18 points et a ainsi vu sa série de dix matchs à 30 points en plus prendre fin.

Le bilan de Miami est de 41 victoires et 21défaites. Anodin? Peut-être pas, les cinq dernières fois où c’est arrivé, cela s’est conclu par trois sacres (2006, 2012, 2013) et deux finales (2011, 2014).

Prochain test d’envergure, mercredi, face à Milwaukee qui restait sur deux défaites et a réagi en battant Charlotte (130-106). Giannis Antetokounmpo a été l’habituel homme fort (26 pts, 16 rebs, 6 passes, 4 contres, 2 interceptions) et ses lieutenants ont répondu présents: Jrue Holiday (21 pts, 8 passes), Bobby Portis (20 pts, 10 rebs) et Khris Middleton (19 pts). Ce succès permet aux Bucks de ravir la 4e place à Cleveland, battu sur son parquet par Minnesota (122-127).

Brooklyn (8e) a été corrigé à domicile 97-133 par Toronto (7e) où le rookie Scottie Barnes (28 pts, à 12/14, 16 rebs, 5 interceptions) a été impérial. Toujours privés de Kyrie Irving (empêché de jouer à New York car non vacciné) et de Kevin Durant qui pourrait toutefois faire son retour dans la semaine, après un mois et demi d’absence due à une entorse au genou gauche, les Nets ont manqué d’impact offensif (38% de réussite aux tirs). Brooklyn, qui était privé de son coach Steve Nash isolé en raison des procédures Covid, vient de perdre 14 de ses 17 derniers matchs.

Tout l’inverse de Ja Morant, stratosphérique, qui a encore crevé l’écran pour guider Memphis à la victoire contre San Antonio (118-105), en battant son record de points et celui de la franchise au passage, le tout avec une adresse excellente (22/30). La star des Grizzlies (3e à l’Ouest) a de surcroît conjugué spectacle et efficacité, tissant sa toile de "Spider-Man" dans tous les recoins du FedEx Forum et passant presque plus de temps dans les airs que sur le parquet, à force de gestes acrobatiques à faire lever la foule.

Sa fin de deuxième quart-temps a été d’une puissance et d’une maîtrise impressionnantes: non content d’enfiler trois shoots d’affilée derrière l’arc, Morant, 22 ans, a écrasé un énorme dunk sur la tête de Jakob Poeltl, 2m16 et qui lui rend 25 cm, avant de marquer au buzzer, dans une position excentrée, en volleyant un ballon en l’air lancé de l’autre côté du terrain par Steve Adams en mode quarterback. Avec 29 pions à la pause, Morant ne s’est pas arrêté en si bon chemin face à des Spurs qui ont résisté. Et dans le money-time, il a marqué 13 points d’affilée, en s’envolant encore sur des doubles-pas, pour parfaire le travail.