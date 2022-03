TikTok permet désormais à ses vidéos de durer jusqu’à 10 minutes

Le réseau social TikTok va désormais permettre à ses utilisateurs de poster des vidéos pouvant durer jusqu’à dix minutes, contre trois jusqu’ici, une nouvelle initiative pour concurrencer son principal rival, YouTube.

La décision, rapportée par plusieurs médias américains et confirmée à l’AFP par une porte-parole de TikTok, intervient moins de huit mois après le relèvement de la durée maximum d’une à trois minutes.

"Nous espérons que cela ouvrira encore davantage de possibilités à nos créateurs de par le monde", a indiqué la porte-parole de la filiale du groupe chinois ByteDance.

Spécialisé dans les vidéos courtes, voire très courtes car beaucoup d’entre elles sont encore d’une longueur nettement inférieure à la minute, TikTok va résolument chasser sur les terres de YouTube, la référence en matière de contenu directement généré par les utilisateurs.

En mars 2021, YouTube avait, de son côté, cherché à se positionner sur le territoire de TikTok en lançant YouTube Shorts, qui permettait d’enregistrer des vidéos d’une durée allant jusqu’à 60 secondes.

Décidé à se placer, Instagram avait lui déjà créé Reels, en août 2020, pour permettre aussi aux utilisateurs du réseau social du groupe Meta (Facebook) de créer leur contenu vidéo.

L’écart entre TikTok et YouTube "est serré et des vidéos plus longues pourraient aider TikTok a revenir à niveau", a commenté Jasmine Enberg, analyste du cabinet Insider Intelligence.

"Les vidéos plus longues offrent aussi aux créateurs davantage de possibilités de monétisation", a-t-elle ajouté, "et ouvrent la porte à plus de formats pour faire croître l’activité publicitaire de TikTok."