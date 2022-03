Poutine pose ses conditions pour cesser l’invasion en Ukraine

Les Ukrainiens veulent que les soldats russes s’en aillent. Poutine reste sur ses positions.

Reconnaissance de la Crimée comme étant un territoire russe, démilitarisation et "dénazification" de l’Ukraine: Vladimir Poutine a posé ses conditions lundi à l’arrêt de l’invasion russe en Ukraine, tandis qu’avaient lieu de premiers pourparlers russo-ukrainiens et que d’intenses combats se déroulaient à Kharkiv, la deuxième ville du pays.

Peu après, les délégations russe et ukrainienne, qui négociaient à la frontière ukraino-bélarusse pour la première fois depuis le début de l’attaque russe jeudi, se séparaient pour consultations.

On ignorait si cette interruption était liée aux déclarations du président russe. Mais les deux parties ont convenu de se retrouver "bientôt" pour un deuxième round.

Macron, encore

Vladimir Poutine a adressé ces exigences au cours d’un échange avec son homologue français Emmanuel Macron, le président en exercice de l’Union européenne.

Un règlement du conflit "n’est possible que si les intérêts sécuritaires légitimes de la Russie sont pris en compte sans conditions", a répété le Kremlin après leur conversation, ajoutant espérer que les négociations "mèneraient aux résultats espérés".

Emmanuel Macron n’a pas dans l’immédiat commenté ces exigences. L’Elysée a simplement fait savoir que le président français avait demandé à M. Poutine l’arrêt des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine.

Ce même jour, l’ambassade de France en Ukraine a été déplacée de Kiev à Lviv, dans l’ouest du pays, du fait des "risques et des menaces" qui pèsent sur la capitale ukrainienne après l’invasion russe, a annoncé le ministre des Affaires étrangères français lundi sur la chaîne BFMTV. "L’ambassadeur reste en Ukraine, pour être à la fois en soutien de nos ressortissants et des autorités ukrainiennes", a poursuivi Jean-Yves Le Drian. Avant la France, les États-Unis, le Canada et Israël avaient notamment déjà opéré ce transfert vers Lviv. La Belgique ayant transféré son ambassade dans celle de la France, théoriquement, celle-ci devrait aussi bouger vers Lviv.