Les Belgian Lions à nouveau battus par la Lettonie en qualification au Mondial 2023

Nos basketteurs belges ont encore essuyé une défaite face à la Lettonie.

La Belgique a été battue 68-63 (mi-temps: 39-33) par la Lettonie, lundi, dans son quatrième match de qualification à la Coupe du monde masculine de basket 2023. C'est la deuxième défaite consécutive des Belgian Lions, après un premier revers 65-66 face aux mêmes Lettons vendredi passé, dans ce groupe.

La Serbie et la Lettonie sont en tête du groupe avec 3 victoires et 1 défaite. Les Belges suivent avec 2 victoires et 2 défaites. La Slovaquie ferme la marche avec 0 victoire en 4 matchs.

Les trois premiers de chaque groupe seront retenus pour un deuxième tour éliminatoire qui se déroulera entre les mois d'août 2022 et de février 2023.