Virus et invasion russe: les prédictions étonnantes de l’ancien Premier ministre français

Quatre ans plus tard, une ancienne interview d’Édouard Philippe, l’ancien bras droit d’Emmanuel Macron, ressort sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le Premier ministre y évoquait un virus et une invasion russe.

C’est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. En septembre 2018, Édouard Philippe, interrogé dans le cadre d’un documentaire diffusé sur France 5, imaginait déjà la possibilité de devoir faire face à un virus et une invasion russe.

"Peut-être que dans cinq ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu’il y a un virus qu’on n’a pas vu venir", explique-t-il notamment dans un extrait publié notamment sur Twitter par un journaliste de BFMTV.

"Peut-être que dans cinq ans, quelqu’un viendra me dire "Mais vous n’aviez pas vu que les Russes allaient envahir la Pologne?"", poursuit encore le maire du Havre.

"Je dis n’importe quoi, mais tu peux prendre le pari que, dans dix ans, il n’y aura pas un risque sérieux pour notre sécurité?", s’interroge encore Édouard Philippe dans une séquence très commentée depuis quelques heures.