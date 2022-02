Danger pour le rail: 12 arbres à abattre, à la plaine de Neckere

Abattages en plusieurs lieux

Les travaux débuteront du côté de la plaine de Neckere, où 12 arbres seront abattus au total. Ils présentent un danger pour le chemin de fer tout proche.

Au sein du parc communal, 22 arbres sont concernés par les abattages d’urgence. Les interventions se feront dans les plus brefs délais afin de rouvrir le plus rapidement possible le site au public et l’avenue du Parc à la circulation.

Une clôture n’a pas résisté sous le poids d’un imposant tronc, bloquant l’avenue du Parc dès le 18 février dernier. EdA

Quatre arbres seront également abattus dans le parc des Barnabites.

Deux autres devront l’être dans le Jardin de la Cure à Luingne.