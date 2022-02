EN VIDÉO | Martin Delguste remporte la 43e édition de la Portelette

Pour sa 43e édition, le Circuit de la Portelette à Lobbes, une des plus anciennes courses à pied du pays, proposait des départs par vagues de maximum 250 coureurs.

La première rassemblait les coureurs les plus rapides de la grande distance et de la petite distance et était suivie par les quatre autres vagues toutes les quinze minutes. Pour ce faire, il fallait donc estimer sa vitesse lors de son inscription. Martin Delguste et Geoffrey Marrion, vainqueurs respectivement sur la longue et courte distance, figuraient logiquement dans la première vague, tout comme les premières féminines, Alexandra Tondeur et Charlotte Monfils.

Résultats

Classement du 5,8 km

1. Marrion Geoffrey 17’47, 2. Devuyst Julien 17’51, 3. Bouche Romain 18’17, 4. Bourez Nicolas 18’27, 5. Nemeth Christian 18’34, 6. Solbreux Antoine 19’04, 7. Jullien Justin 19’06, 8. Fayt Karl 19’17, 9. D’Aurilio Simeon 19’30, 10. Monfils Charlotte 19’34, 11. Demazy Guillaume 19’55, 12. Solbreux Thibaud 20’22, 13. Culot Jean-Marc 20’33, 14. Thomas Fevrier 21’02, 15. Bourez Robin 21’06, 16. Miserque Pascal 21’12, 17. Mourmaux Laurent 21’12, 18. Gregoire Saverio 21’17, 19. Leliveld Adri 21’29, 20. Van Aerschot Aurelien 21’34, 21. Gatta Fabio 21’46, 22. Thibaut Louis 21’54, 23. Pacquet Dominique 21’56, 24. Lecat Nathalie 21’57, 25. Jonckheer Frederic 22’20, 26. Oubouskour Aicha 22’22, 27. Delahaut Clement 22’26, 28. Devuyst Elodie 22’28, 29. Lhost Florent 22’37, 30. Gouverneur Philippe 22’42, 31. De Vriendt Julien 23’06, 32. Deroover Deborah 23’40, 33. Monaux Francois 24’14, 34. Claessens Jeremy 24’33, 35. Roland Romain 24’43, 36. Doudelet Vincent 24’54, 37. Mersch Victor 24’57, 38. Deltel Bruno 24’59, 39. Thiry Marie 25’05, 40. Bonnewyn Romain 25’13, 41. Delcon Michael 25’24, 42. De Groote Dorian 25’30, 43. Vergallo Luna 25’31, 44. Frahtia Alia 25’34, 45. Meulepas Christelle 25’37, 46. Berson Christian 25’39, 47. Martens Ethan 25’54, 48. Martens Julien 25’54, 49. Dascotte Matthieu 25’56, 50. Delporte Nathan 25’57, 51. Santamaria Giusy 25’59, 52. Ingrasci Vincent 26’16, 53. Attianese Leo 26’32, 54. Tonolli Sebastien 26’55, 55. Coulon Rudy 27’04, 56. Vandendriessche Massimo 27’09, 57. Duwez Jolan 27’13, 58. Poty Alain 27’30, 59. Dogot Chloe 27’31, 60. Poty Francis 27’34, 61. Bonnewyn Arthur 27’46, 62. Cusse Gerard 27’49, 63. Deck Mathieu 27’51, 64. Van Reusel Ines 27’54, 65. Antoine Simon 28’00, 66. Kesteloot Elisa 28’15, 67. Delacourt Nadege 28’22, 68. Colson Clemence 28’24, 69. Gilson Chris 28’25, 70. Wallemacq Jean Luc 28’26, 71. Ragazzoni Margaux 28’40, 72. Bailly Stanny 28’46, 73. Yernaux Anais 28’52, 74. Soin Romuald 29’07, 75. Attout Francois 29’12, 76. Vandendriessche Alessia 29’33, 77. Ziazias Timeo 29’35, 78. Berger Kilian 29’36, 79. Jenart Jimmy 29’47, 80. De Leeuw Maxime 29’49, 81. Henkinet Mathys 29’51, 82. Divoy Émilie 29’56, 83. Ridez Jerome 30’05, 84. Ismaili Rinor 30’05, 85. Van Den Elsen Jean-Pierre 30’08, 86. Latinis Julien 30’09, 87. Scognamiglio Luca 30’13, 88. Roufai Amine 30’18, 89. Doucy Michael 30’18, 90. Mautret Louis 30’24, 91. Rochet Robin 30’31, 92. Letont Vinciane 30’36, 93. Malacort Jean-Francois 30’37, 94. Dessart Olivier 30’54, 95. De Leener Jean-Marie 30’57, 96. De Pol Frederic 30’59, 97. Pierard Estelle 31’08, 98. Leblond Louis 31’20, 99. Paulus Julien 31’22, 100. Taglieri Anthony 31’24, 101. Mendes Estelle 31’27, 102. Broodcoorens Julien 31’28, 103. Sulimowski Aurore 31’36, 104. Hennuy Sophie 31’54, 105. Lienard Gilles 31’58, 106. Drancourt Jean-Michel 31’58, 107. Maes Daniel 31’59, 108. Devergnies Julien 32’00, 109. Sablon Christophe 32’08, 110. Pascoletti Frederic 32’11, 111. Tebache Farid 32’19, 112. Badot Jean-Francois 32’24, 113. Badot Quentin 32’24, 114. Mengal Pierre-Antoine 32’25, 115. Sutour Vanessa 32’32, 116. Chique Damien 32’33, 117. Detroz Clara 32’35, 118. Maronet Bruno 32’42, 119. Monaux Éric 32’52, 120. Mabille Joel 32’57, 121. Miesse Dany 33’07, 122. Depoorter Aurelie 33’13, 123. Depris Jeremy 33’15, 124. Kondre Delphine 33’18, 125. Barbier Mathieu 33’18, 126. Hecq Valentine 33’20, 127. Castieau Sandrine 33’21, 128. Berger Gwenaelle 33’25, 129. Lefevre Sabine 33’25, 130. Fourrier Lindsy 33’26, 131. Dupont Christophe 33’26, 132. Attianese Ines 33’30, 133. Van Parijs Stephanie 33’30, 134. Demoulin Sebastienne 33’30, 135. Demoulin Geraldine 33’31, 136. Demacq Florence 33’34, 137. Depris Benjamin 33’45, 138. Detry Lisa 34’00, 139. Wautier Gregory 34’02, 140. Bouckaert Vanessa 34’04, 141. Septon Marie-Émilie 34’24, 142. Bouillon Chloe 34’30, 143. Cowez Francois 34’31, 144. Verschueren Helene 34’32, 145. Durant Anne-Sophie 34’32, 146. Drancourt Monique 34’33, 147. L’Eveque Orane 34’33, 148. Chapeaux Justine 34’37, 149. Cornelis Éric 34’38, 150. Jouret Lily 34’41, 151. Gillot Adrian 34’48, 152. Fitdevoie Christelle 34’49, 153. Gerard Henri 35’00, 154. Frahtia Imane 35’07, 155. Frahtia Madani 35’08, 156. Monaux Jeanne 35’08, 157. Paternostre Sophie 35’09, 158. Cardella Nathalie 35’10, 159. Selloni Nina 35’15, 160. Foucart Michel 35’17, 161. Thiry Marie 35’18, 162. Rombaux Michael 35’19, 163. Dehaen Florence 35’22, 164. Bernard Camille 35’29, 165. Bellante Elsa 35’31, 166. Dettori Virginie 35’33, 167. Latinis Celine 35’34, 168. Dufrane Élyse 35’37, 169. Hecq Marie 35’37, 170. Convento Tony 35’40, 171. Kalinski Robin 35’40, 172. Sonet Amelie 35’47, 173. Biason Lena 35’49, 174. Leuckx Adeline 35’57, 175. Carlier Denis 36’03, 176. Bernard Pierre 36’11, 177. Van Der Horst Sabrina 36’15, 178. Copin Stephane 36’24, 179. Dubois Geraldine 36’24, 180. Liegeois Severine 36’24, 181. Hostaux Ludivine 36’31, 182. Jia Julie 36’33, 183. Goncalves Isabelle 36’34, 184. Colinet Valerie 36’39, 185. Glinne Bernadette 36’43, 186. Lecomte Jean-Luc 36’45, 187. Leemans Joelle 36’45, 188. Lecomte Jonathan 36’45, 189. Lesoil Michelle 36’48, 190. Chatel Sophie 36’48, 191. Riez Delphine 37’06, 192. Berger Laurent 37’10, 193. Van Wallendael Ingrid 37’15, 194. Beniuga Gabriela 37’22, 195. Sottiau Marie 37’40, 196. Bagnarol Emmanuel 37’40, 197. Verriest Sarah 37’41, 198. Herquin Aurelie 37’54, 199. Denayer Marinne 37’55, 200. Bouquiaux Marine 38’01...

Classement du 13,3 km

1. Delguste Martin 41’16, 2. Noel Adrien 42’29, 3. D’Aurilio Marvin 42’35, 4. Guido Gianni 43’25, 5. Dehu Damien 43’36, 6. Cusse Kevin 44’22, 7. Kahia Jerome 44’35, 8. Tonolli Louis 45’00, 9. Berti Romain 45’12, 10. De Couvreur Francois 45’26, 11. Benoit Mathieu 46’52, 12. Leblanc Renaud 47’33, 13. Andre Jean-Éric 47’35, 14. Thiebaux Corentin 47’36, 15. Pasque Cedric 47’42, 16. Demeuse Clement 47’44, 17. Delfosse Valentin 47’49, 18. Bourgeois Sebastien 47’51, 19. Mantia Aurelien 48’18, 20. Lourtie Martin 48’36, 21. Van Den Abeele Sebastian 48’46, 22. Tondeur Alexandra 49’00, 23. Roldan Adrien 49’01, 24. Legrain Julien 49’24, 25. Cleppe Roxane 49’27, 26. Tagliafero Cedric 49’40, 27. Heyrman Jonathan 49’40, 28. Van Den Abeele Elodie 49’45, 29. Grazzi Jimmy 49’56, 30. Deck Jeremie 50’23, 31. Provoost Erwin 50’30, 32. Ninite Sebastien 50’46, 33. Goelens Julien 51’07, 34. Marzetta Alexis 51’07, 35. Michot Steven Junior 51’11, 36. Anderlini Nicolas 51’21, 37. Fosseur Tom 51’41, 38. Bourguignon Mathieu 51’43, 39. Martens Catherine 51’56, 40. Dupont Eddy 51’56, 41. Strobbe Antoine 52’00, 42. Brasseur Ludovic 52’04, 43. Verrue Vincent 52’10, 44. Dombier Gregorian 52’21, 45. Vanderlinden Marc 52’30, 46. Francois Raphael 52’34, 47. Mpasinas Toni 52’35, 48. Delgrange Maxime 52’37, 49. Beugnies David 52’41, 50. Jacquet Éric 53’06, 51. Leclercq Justin 53’12, 52. Howet Vincent 53’15, 53. De Paepe Tom 53’19, 54. Vandriessche Caroline 53’25, 55. Dujacquier Gregory 53’30, 56. Russo Toni 53’44, 57. Bavay Kevin 53’56, 58. Van Wynendeale Dimitry 54’05, 59. Hoet Elie 54’16, 60. Monnoyer Damien 54’18, 61. Bigare Simon 54’19, 62. Baussart Tom 54’28, 63. Dercq Frederic 54’45, 64. Doumont Kevin 54’47, 65. De Leeuw Dimitri 54’53, 66. Dussein Yves 55’18, 67. Tesain Victor 55’26, 68. Boeckmans Damien 55’35, 69. Arno Lucie 55’51, 70. Marchoul Clement 55’52, 71. Marechal Dominique 55’52, 72. Vergallo Sandro 55’58, 73. Declerq F. 56’01, 74. Catoir Bertrand 56’02, 75. Delloge Olivier 56’19, 76. Oubouskour Brahim 56’28, 77. Coppee Bruno 56’29, 78. Dubois Philippe 56’46, 79. Thomas Pol 56’47, 80. Rivez Pierre 57’00, 81. Francois Herve 57’00, 82. Scolas Wendy 57’00, 83. Dehouck Virginie 57’05, 84. Louis Vincent 57’06, 85. Mathieu Hugues 57’12, 86. Leveque Philippe 57’13, 87. Castiau Victor 57’14, 88. Alafakis Gregory 57’23, 89. Deprez Lucas 57’30, 90. Fitdevoie Pierre 57’36, 91. Vankerkem Steve 57’36, 92. Covolan Sergio 57’41, 93. Pillod Julien 57’41, 94. De Moreau Thomas 57’45, 95. Bury Margaux 57’52, 96. Trovarelli Loris 57’56, 97. Pirard Vincent 58’06, 98. Lambert Samy 58’08, 99. Paulus Philippe 58’09, 100. Teklak Youri 58’13, 101. Lust Damien 58’16, 102. Polome Guy 58’21, 103. Mersch Sebastien 58’24, 104. Silva Ferreira Carlos 58’24, 105. Alafakis Nicolas 58’26, 106. Loterman Stephane 58’27, 107. Fiasse Thibault 58’29, 108. Duriau Jean-Luc 58’34, 109. Lardinois Bertrand 58’35, 110. Richard Andre 58’37, 111. Creton Thibaut 58’42, 112. De Belder Bertrand 58’56, 113. Schikowsky Marcel 59’02, 114. Vandendriessche Frederik 59’06, 115. Gilson Benoit 59’07, 116. Muscas Massimo 59’09, 117. Raty Hugues 59’10, 118. Conreur Guillaume 59’14, 119. Waroquier Julien 59’16, 120. Deglasse Guillaume 59’16, 121. Hamoir Karen 59’27, 122. Coulon Adriel 59’32, 123. De Schutter Nathalie 59’32, 124. Mersch Julien 59’34, 125. Cherchi Rodolfo 59’48, 126. Jacobs Olivier 59’53, 127. Berthe Andre 59’53, 128. Hardy Michael 59’54, 129. Huaux Antoine 59’57, 130. Dubuisson Francis 59’58, 131. Vanescote Ingrid 1’00’01, 132. Egueur Johan 1’00’07, 133. Lemal Nicolas 1’00’16, 134. Camut Pierre 1’00’22, 135. Di Pisa Lorenzo 1’00’32, 136. Delafontaine Noah 1’00’36, 137. Dubuc Jerome 1’00’38, 138. Schmit John 1’00’39, 139. Gonze Maxime 1’00’53, 140. Van Cauwenberghe Maxime 1’00’56, 141. Del Natale Loris 1’00’56, 142. Hanssen Babette 1’00’57, 143. Modolo Mavrik 1’00’57, 144. Clippe David 1’00’59, 145. Gilson Sebastien 1’01’04, 146. Thirion Philippe 1’01’07, 147. Delafontaine Simon 1’01’09, 148. Baldarelli Fabio 1’01’13, 149. Gremez Julien 1’01’22, 150. Guilmin Jeremie 1’01’24, 151. Thibaut Vincent 1’01’25, 152. Dubreucq Philippe 1’01’37, 153. De Stefano Michael 1’01’41, 154. Lancelle Julien 1’01’41, 155. Ricci Christophe 1’01’41, 156. De Paepe Wim 1’01’48, 157. Teklak Alexandre 1’01’49, 158. Alexis Vincent 1’01’50, 159. Fevrier Christophe 1’01’56, 160. Aromatario Vincenzo 1’01’59, 161. Meerpoel Carine 1’02’05, 162. Paulus Thibaut 1’02’05, 163. Dereymaeker Benoit 1’02’07, 164. Leseine Kevin 1’02’07, 165. Thiebaux Maxime 1’02’07, 166. Van De Plas Cedric 1’02’07, 167. Nguend Jean Patrice 1’02’07, 168. Thaels Tom 1’02’11, 169. Michon Maruin 1’02’14, 170. Pireau Margaux 1’02’17, 171. Bellante Salvatore 1’02’21, 172. Riche Celine 1’02’47, 173. Andrin Denis 1’02’50, 174. Cotteels Maxence 1’02’53, 175. Dochy Gregoire 1’02’56, 176. Wauquier Sylvie 1’02’58, 177. Delloge Benjamin 1’03’03, 178. Moreno Pascual Anthony 1’03’08, 179. Gullotta Antonino 1’03’12, 180. D’haese Benjamin 1’03’20, 181. Peeters Simon 1’03’24, 182. Grazzi Sophie 1’03’37, 183. Maes Christian 1’03’38, 184. Brice Virginie 1’03’38, 185. Claude Julien 1’03’40, 186. Deck Damien 1’03’42, 187. Derbaix Leopold 1’03’42, 188. Ferauche John 1’03’56, 189. Loiseau Gery 1’03’57, 190. Desomberg Philippe 1’03’58, 191. Heuchamps Gaetan 1’04’01, 192. Boeckx Pascal 1’04’04, 193. Detrez Simon 1’04’05, 194. Loiseau Nicolas 1’04’07, 195. Gagliardi Pierre 1’04’13, 196. Herquin Claudy 1’04’26, 197. Heusghem Frank 1’04’32, 198. Vandercam Christophe 1’04’32, 199. Blondeaux Yannick 1’04’32, 200. Lagneaux Delphine 1’04’33,...