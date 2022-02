Un réfugié est-il égal à un autre réfugié?

La protection automatique que l’Europe examine pour les réfugiés ukrainiens sera-t-elle un modèle pour l’avenir? Marco Martiniello espère...

En Belgique, l’accueil des réfugiés ukrainiens se prépare. La vague de solidarité est énorme, constate le cabinet du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi. Une task force a été mise en place pour définir concrètement "le lieu du premier accueil et les modalités d’information".

Le secrétaire d’État lui-même semble rallier à 100% l’état d’esprit qui semble dominer dans l’opinion publique: "C’est notre devoir moral de les accueillir. On le fera tous ensemble, avec toute l’Europe ", répète-t-il. Les Ukrainiens peuvent déjà venir sans visa pour 3 mois en Belgique.

Ils seront peut-être aussi les premiers à bénéficier d’une directive européenne adoptée en 2001 mais jamais activée. Les conflits n’ont pourtant pas manqué.

Statut spécial

La directive en question accorde aux réfugiés une protection temporaire et prévoit une répartition entre États "en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine ".

Le droit de séjour, qui ne s’accompagnerait alors d’aucune procédure d’asile obligatoire, est d’un an minimum. Il peut être prolongé jusqu’à 2 ans. Sammy Mahdi a demandé à ses homologues européens de sortir ce texte du tiroir où il croupit depuis 20 ans. La directive sera activée si les ministres européens chargés de l’asile votent en sa faveur ce jeudi, à la majorité qualifiée.

" C’est très bien que l’Union européenne prenne position et active un outil qui existe depuis 2001, salue Marco Martiniello, sociologue et directeur du Centre d’Études de l’Ethnicité et des Migrations (Cedem, ULiège). Mais ça pose d’autres questions. " Comme celle-ci: y a-t-il, à nos portes, des réfugiés plus légitimes que d’autres? Les incontestables et les contestés?

Et si c’était des Tchétchènes?

"En ce moment, l’Union européenne a une attitude beaucoup plus conforme à ses valeurs que lorsqu’on parle d’autres réfugiés et d’autres conflits, observe le sociologue. Un pays comme la Hongrie ouvre ses frontières. Or, on est plus habitué à recevoir un “niet” total de sa part quand il s’agit de l’accueil des réfugiés en Europe. Les gens qui quittent leur pays en ce moment sont blancs, ils viennent de pays voisins. Est-ce que ce serait la même chose si c’était des personnes de confession musulmane? Des réfugiés tchétchènes? On peut au moins se poser la question."

Ce sont aussi avant tout des femmes et des enfants qui quittent l’Ukraine, les hommes étant presque tous mobilisés. C’est moins le cas dans les files de réfugiés syriens, entre autres. "Ça joue, clairement ", confirme le directeur du Cedem.

Soit on retient l’aspect négatif: un réfugié n’est pas égal à un autre réfugié.

Soit on voit l’aspect positif ...

La porte à côté

Le secrétaire d’État Sammy Mahdi a par ailleurs fait valoir l’argument de la proximité. L’Ukraine, c’est notre "région". Le devoir d’accueil s’en trouverait renforcé.

Marco Martiniello entend bien: "L’opinion publique tend à être plus sensible quand des événements font rage pas loin. Mais un responsable politique devrait avoir plus d’outils pour se dégager de l’approche émotionnelle du public. Qu’un réfugié fuie un conflit situé à 1000 km ou à 3 000 km, ça change quoi à ses besoins et à sa souffrance? "

Un modèle en test?

Il entend aussi ceux qui soulignent le niveau d’éducation et de formation des réfugiés ukrainiens, qu’on pourrait "mieux utiliser" sur le marché du travail. "C’est d’un cynisme…Le droit d’asile devrait s’appliquer à tous ceux qui ont besoin de protection, indépendamment des considérations géopolitiques ou économiques. Dans la réalité, ça n’a pas toujours été comme ça. On teste peut-être un autre modèle aujourd’hui", espère-t-il.

Conclusion, selon Marco Martiniello: "Soit on retient l’aspect négatif: un réfugié n’est pas égal à un autre réfugié. Soit on voit l’aspect positif: on se dit que l’Union européenne s’engage dans la direction qu’elle tiendra à l’avenir, à savoir la défense de ses valeurs au travers de l’accueil des réfugiés. Et c’est l’attitude qu’elle adoptera désormais pour tout conflit à venir. Puisqu’il y a fort à parier que ce ne sera pas le dernier."