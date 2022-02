Envie de profiter du soleil de la mer, cette semaine? Farid, notre Monsieur Météo, vous conseille

Farid, notre Monsieur Météo, répond à Stéphanie de Tubize: "J’aimerais aller me balader à la mer pour prendre l’air pendant les vacances de Carnaval. Des conseils?"

Bonjour Stéphanie. Ce mardi n’augure rien de bon puisqu’une perturbation venant de France devrait onduler sur l’ouest du pays: la journée s’annonce donc humide et maussade.

Le front devrait s’affaiblir mercredi mais pas mal de masses nuageuses traîneront au littoral mais un peu de soleil et un ressenti un peu frais.

Par contre, jeudi pourrait être plus lumineux voire ensoleillé grâce au vent de sud-est qui finira de grignoter la perturbation mais ça va se jouer à peu de choses à la mer. Si les éclaircies sont généreuses, on pourrait atteindre 11 à 12°C sous un vent faible de sud-est.

Vendredi et samedi seraient également assez ensoleillés mais au prix d’un vent d’est plus frais et une chute du mercure.

À ta place, je me rendrai sans hésitation à la mer jeudi et/ou vendredi.

Et ailleurs?

Une perturbation venant de France va venir buter sur les hautes pressions et aura du mal à progresser dans les terres. Quelques pluies à la mer et sur les Flandres voir quelques gouttes sur le Hainaut occidental. Il fera plus sec sur le Hainaut central, les Brabants et surtout le sud où quelques éclaircies résisteront même si ça restera très laiteux.

L’après-midi, ce front chaud continuera d’onduler sur l’ouest du pays. Il donnera de faibles pluies à la mer, quelques gouttes par intermittence à l’ouest d’une ligne ‘’Mons-Bruxelles’’ mais pas grand-chose et un temps sec des Brabants, Hainaut oriental à tout le sud du pays bien qu’il risque de faire couvert. Maximas de 10°C en plaine voire 11°C sur le nord-est, un peu moins sous les gouttes à la mer ou sur le relief (6-7°C). Le vent restera orienté sud avec des pointes à 25-30 km/h. En soirée, les pluies auront tendance à stagner sur le littoral en s’affaiblissant.