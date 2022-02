Gosselies – Manage: Les Casseroles sombrent encore, sans le moindre but (photos)

Gosselies n’a toujours pas retrouvé le chemin de la victoire. Ni même celui des filets.

Dimanche, lors de la réception de Manage, les Sambriens ont craqué à cinq reprises, sans jamais trouver le moyen de riposter. Le score est sans appel (0-5) et la situation au classement de D3A toujours aussi préoccupante.

Une mentalité à revoir

Luca Santinelli expliquait la défaite de ses couleurs après la déroute face à Manage de dimanche. "Nous avons eu une réunion mardi avec les plus anciens des cadres. On s’était dit les choses pour mieux repartir. Ici, on a remis les choses au clair après le match. On sait que cela va être dur, on a déjà eu des lourdes défaites, mais ici c’est l’une des pires à tous niveaux. Il faudra revoir la mentalité"

Fin de série noire à Manage

Michel Errico était satisfait du score mais surtout de la manière dont ses poulains se sont comportés au stade Bardet: "C’est une belle victoire, acquise après notre mauvaise série de ces dernières semaines. Il était important de se reprendre et signer un bon résultat. Nous avons retrouvé la confiance offensivement et nous avons bien géré le résultat. Ils se sont créé quelques belles occasions, on sait bien que l’on domine nos matches mais sur une première occasion de l’adversaire nous étions menés donc c’était là qu’il fallait faire attention. Nous sommes parvenus à concrétiser en gardant le zéro derrière et c’est là le grand changement"