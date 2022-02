La traversée de la Meuse à la nage comme si vous y étiez (vidéo)

Ce dimanche avait lieu à Huy la traditionnelle traversée de la Meuse à la nage. Louis Lecocq, l’un des participants, nous emmène avec lui en caméra embarquée.

Depuis deux ans, les nageurs de Cool Huy avaient été privés de la traditionnelle traversée de la Meuse à la nage. L’épidémie de Covid sous contrôle et le débit de l’eau acceptable ont permis le retour de l'exercice ce dimanche. Même si un peu moins nombreux qu’habituellement, ils sont tout de même nonante courageux à avoir bravé l’eau froide et effectuer la traversée d’une centaine de mètres entre le quai de Compiègne et celui d’Arona. Dans des conditions, il est vrai plutôt favorable cette année avec, cette année un grand ciel bleu, un soleil éclatant, 10 degrés dehors et 7,7 degrés dans l’eau.

Grâce à une caméra d’action fixée sur sa tête, l'un des participants, Louis Lecocq, nous a embarqué avec lui au milieu de la Meuse. L’occasion de se rendre compte de la difficulté de l'exercice.

