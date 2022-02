Le débrief du jour: Pourparlers russo-ukrainiens | Awans: drame familial | Viesville: accident mortel

Des pourparlers entre l’Ukraine et la Russie, un drame familial à Awans ou encore un terrible accident mortel à Viesville, voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce lundi 28 février.

1 Guerre en Ukraine: les pourparlers en cours, Kiev appelle à «déposer les armes»

La délégation ukrainienne est arrivée au Bélarus pour des négociations avec la Russie. L’Ukraine exige un cessez-le-feu "immédiat". Moscou veut trouver "un accord" avec Kiev..

2 Drame familial épouvantable à Awans

À Awans, Michel a tué ses deux enfants puis sa femme Candice avant de se donner la mort.

3 Il se tue dans un accident de la route en essayant d’échapper à la police

Cette nuit vers 2 heures du matin, un accident aux conséquences dramatiques s’est produit à Viesville, au nord de Charleroi: un homme d’un peu plus de 44 ans a perdu la vie au volant de sa voiture.

4 Rapport du Giec: «Les changements climatiques ont déjà entraîné des effets irréversibles»

Les changements climatiques induits par l’homme, qui s’accompagnent d’événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont déjà entraîné des pertes et préjudices et des effets irréversibles sur les systèmes naturels et humains, constate le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat dans son dernier rapport publié ce lundi.

5 Le prix du mazout va diminuer dès ce 1er mars

Bonne nouvelle si vous devez faire le plein de mazout. Une (légère) diminution sera effective dès ce mardi.

