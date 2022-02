Guerre en Ukraine: la Finlande, pays organisateur du Mondial, veut l’exclusion de la Russie et du Belarus

La Finlande a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas accueillir les équipes de Russie et du Belarus au championnat du monde de hockey sur glace qu’elle va organiser du 13 au 29 mai prochains.

Elle souhaite que ces deux pays soient écartés des toutes les autres compétitions internationales de hockey sur glace en raison de l’invasion militaire de l’Ukraine par les forces armées russes.

Le président de la fédération finlandaise Harri Nummela précise dans un communiqué à l’attention du président de la fédération internationale IIHF, Luc Tardif, qu’"il n’est pas possible que la Russie et le Belarus participent au championnat du monde à Tampere et Helsinki en mai". Il ajoute que la fédération finlandaise "demande que la Russie et le Belarus soient exclus totalement de toutes activités du hockey international" et précise qu’elle "n’a pas l’intention de jouer contre les équipes nationales de ces pays."

Le 20 février dernier, la Finlande a remporté son premier titre olympique en hockey sur glace à Pékin. Elle a battu en finale l’équipe de Russie (2-1).