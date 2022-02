Seins nus pour promouvoir la pureté de l’eau: "La société devient vraiment prude"

La société Spa marque les esprits, ce lundi, avec une publicité représentant une femme aux seins nus.

Voilà une publicité qui n’est pas passée inaperçue. Ce lundi, Spa a marqué les esprits en s’offrant une pleine page dans plusieurs quotidiens du pays, dont "L’Avenir". Au cœur de sa campagne, un slogan - "Mieux vivre commence aussi par mieux boire" - mais aussi les photos (presque) identiques d’une femme posant seins nus en 1985, 2002 et 2022.

Son visage en grand dans toute la Belgique, Linda Deplacie, alors mannequin, se souvient de l’intérêt que la société Spa lui portait déjà en 1985, lorsqu’elle avait 17 ans. "J’ai été recrutée à Paris pour cette campagne, raconte l’ancienne model originaire d’Ypres. Spa voulait absolument travailler avec moi." Et la faire poser seins nus. "La nudité est essentielle pour cette pub (qui veut montrer qu’il faut) oser être qui vous êtes. J’aime vraiment l’idée."

Exposée à tous les regards, dans les journaux mais aussi dans d’importants lieux de passage comme la gare d’Anvers, la plastique avantageuse de Linda Deplacie, aujourd’hui sexagénaire, est au centre de la publicité de Spa. "Je me promène tous les jours avec mon chien […] et j’essaie de maintenir ma forme physique en mangeant sainement, en faisant suffisamment d’exercices et en buvant beaucoup d’eau, bien sûr." De l’eau de Spa, évidemment.

Reste que, si la poitrine du mannequin belge est bien visible dans les journaux, ce n’est pas le cas dans l’espace public "où l’image de seins nus ne peut pas être utilisée", confirme Charlotte Giroud, la porte-parole de Spa. "Ce n’est pas un choix de notre entreprise: il nous est imposé par l’autorité qui surveille les affiches dans la rue. L’image doit aussi être floutée sur les réseaux sociaux."

"On a remarqué que la cible la plus jeune réagissait négativement à la nudité", poursuit la porte-parole de Spa.

Observatrice attentive de la société, Linda Deplacie regrette que l’on devienne "vraiment plus prude avec le temps". Surtout pour une pub qui "n’a cependant rien à voir avec le sexe".

"Pour nous, tout tourne autour de la femme", assure la société Spa, qui rejette toute forme de sexualisation de la femme. Le mannequin représentant la femme "dans sa forme la plus pure, comme c’était le cas il y a 40 ans".