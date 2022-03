Un documentaire en trois parties retrace, à l’aide d’images d’archive et de témoignages exceptionnels de Vladimir Poutine, l’ascension et les méthodes du président russe pour consolider son pouvoir et diriger la Russie d’une main de fer AFP

Quelques jours aprèsl’invasion russe en Ukraine, les yeux du monde entier sont plus que jamais rivés sur les actions et discours du président russe Vladimir Poutine.

Si certains commentateurs actuels cherchent toujours à comprendre les réelles intentions du chef du Kremlin, d’autres se plongent dans son passé afin d’espérer y voir un peu plus clair.

"Nous sommes tous le produit de nos expériences, de notre milieu et de notre éducation. Il fait ce qu’on lui a appris à faire (au KGB, ndlr): manipuler, mentir, recruter, réprimer. Et il semble le faire très bien." Tipik diffuse ce mardi soir une série documentaire retraçant le portrait du président russe, de ses origines modestes des quartiers de Saint-Pétersbourg à son obsession pour restaurer la grandeur de la Russie, en passant par son pouvoir sans partage, modelé à coup de corruptions, ententes mafieuses, trucages d’élections et autres assassinats politiques.

En l’espace de trois épisodes de quarante-cinq minutes chacun environ, le documentaire britannique réalisé par Nick Green permet de comprendre qui est réellement Vladimir Poutine et comment son caractère et sa vision du monde ont été façonnés.

À l’aide d’images d’archives, commentées par des témoins, biographes, kremlinologues ou encore par Vladimir Poutine lui-même, "Poutine, l’espion devenu président" nous explique comment le président russe a mis à profit ses connaissances en matière d’espionnage pour diriger la Russie et comment ses expériences personnelles ont influencé sa politique.

De ses origines modestes au président à la main de fer

On se plonge d’entrée de jeu dans les débuts de Vladimir Poutine. D’origine modeste, il rejoint les rangs du KGB (les services de renseignements de l’URSS) pour sortir de la pauvreté. Patriote russe convaincu, Poutine sera très marqué par la chute de l’URSS.

Dans la nouvelle Fédération de Russie, il devient le premier homme à tout faire d’Anatoli Sobtchak, maire de Saint-Pétersbourg de 1991 à 1996. Lorsque ce dernier perd les élections de 1996, Poutine retiendra une leçon importante: ne pas laisser le processus démocratique reposer sur des élections et ne pas laisser les élections aux mains des gens ordinaires, car ceux-ci peuvent vous chasser de votre poste.

Poutine arrive alors à Moscou, où il grimpe rapidement les échelons. Promu à la tête du FSB (service fédéral de sécurité), il gagne la confiance du président Boris Eltsine. Il deviendra son premier ministre, avant de s’imposer comme son successeur naturel aux commandes de l’État. Difficile à croire qu’un parfait inconnu a pu, en l’espace de quelques années seulement, s’emparer des commandes du pays.

Arrive ensuite la deuxième partie, dans laquelle on voit Poutine passer du président inexpérimenté au redoutable homme d’État qu’il est devenu. Une transition dont les fondements reposent en partie sur ses apprentissages du judo, un sport où l’on n’hésite pas à utiliser le poids et la force de son adversaire pour le contrer. Une méthode dont Vladimir Poutine n’hésitera pas à utiliser en politique.

Poutine, c’est également le contrôle des oligarques russes. À coup de pressions, il a su imposer sa détermination à la riche élite qui contrôlait l’économie du pays. Si elle ne veut pas avoir de problème, alors mieux vaut-il mieux pour elle de ne pas se mêler de la politique.

La troisième et dernière partie se concentre sur son retour en tant que président. Après quatre années de présidence Medvedev, Poutine pense être la seule personne capable de tenir d’une main de fer la Russie afin de la faire rayonner à l’international. Son retour est entravé par des mouvements de contestation. Le peuple russe dénonce massivement le trucage de l’élection présidentielle.

Le chef du Kremlin n’hésite pas à écraser toute tentative d’opposition politique. L’homme d’affaires Boris Berezovsky et le transfuge Alexander Litvinenko, qui ont tous deux tenu tête à Poutine, en font notamment les frais: ils sont retrouvés morts sur le sol britannique. Vladimir Poutine consolide son pouvoir afin de le faire perdurer dans le temps. Plus rien ne semble entraver son chemin. En 2020, il fait modifier la constitution russe. Celle-ci lui permet de rester au pouvoir jusqu’en 2036, il aura alors 84 ans.

Tipik, mardi 1er mars 20h05, 20h54 et 21h44.