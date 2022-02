Mons: un motard contrôlé à 166 km/h sur un tronçon limité à 70!

La police de Mons-Quévy a mené des contrôles plus ciblés autour des deux roues.

Force est de constater qu’en matière de sécurité routière, les messages de sensibilisation ne passent pas toujours auprès de certains conducteurs. À l’approche du printemps et alors que ces derniers jours ont été plus ensoleillés, le département de la circulation de la zone de police Mons-Quévy a souhaité mener des opérations plus ciblées autour des véhicules à deux roues tels que les cyclomoteurs et motocyclettes.

Vendredi, un cyclomotoriste s’est vu saisir son véhicule par une équipe du département en raison d’une vitesse excessive. Le cyclomoteur appartenait à la classe 1 et était donc, normalement, limitée à une vitesse maximale de 25 kilomètres/heure. Les policiers qui ont passé le véhicule sur un curvomètre ont pourtant constaté que ce dernier était capable d’atteindre une vitesse de 100 kilomètres/heure.

Samedi, les équipes ont à nouveau été confrontées à l’inconscience lorsque la vitesse d’un motocycliste a été mesurée à 166 kilomètres/heure. Une vitesse excessive, d’autant plus que sur la voirie concernée, la vitesse maximale était limitée à 70 kilomètres/heure. Sur l’ensemble de la semaine dernière, ce sont au total quatre cyclomoteurs qui ont été saisis par les services à la suite d’un constat de non-respect des vitesses maximales autorisées en raison de leur classe (A ou B).

Évidemment, les conducteurs s’exposent à de lourdes sanctions.