Elise Mertens gagne trois places au classement WTA, Barty numéro 1

Elise Mertens a progressé de trois places, passant de la 26e à la 23e position au nouveau classement WTA publié lundi, au lendemain du tournoi WTA 1000 de Doha

La Limbourgeoise a été éliminée en 8e de finale au Qatar, où Iga Swiatek a décroché le 4e titre de sa carrière. La Polonaise en profite pour bondir de quatre places et se hisser au 4e rang mondial, juste devant Anett Kontaveit, qu’elle a battue en finale au Qatar. L’Estonienne, tombeuse d’Elise Mertens en 8e de finale, a elle progressé de trois places.

L’Australienne Ashleigh Barty est toujours N.1 mondiale, mais a une nouvelle dauphine. La Tchèque Tchèque Barbora Krejcíková prend en effet la 2e place au détriment de la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui glisse au 3e rang.

L’Espagnole Paula Badosa (6e), la Grecque Maria Sakkari (7e) et la Tchèque Karolina Pliskova (8e), qui blessée, n’a pas encore joué cette année, sont toutes trois en recul, tandis que l’Espagnole Garbine Muguruza et la Tunisienne Ons Jabeur conservent leurs 9e et 10e places.

Les autres Belges distancées

La N.2 belge Alison Van Uytvanck, sortie au 2e tour à Doha, perd deux places et se retrouve 55e mondiale.

Maryna Zanveska, 68e, et Greet Minnen, 78e, gagnent de leur côté une place. Minnen a abandonné dimanche en finale du tournoi ITF W60 de Nour-Soultan, au Kazakhstan.

Ysaline Bonaventure, demi-finaliste à Nour-Soultan, retrouve le top 200, passant de la 211e à la 190e place. Kirsten Flipkens est 335e (-7).