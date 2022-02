Rapport du Giec: "Les changements climatiques ont déjà entraîné des effets irréversibles"

Le dernier rapport du Giec met en garde contre les changements climatiques causés par l’activité humaine.

Les changements climatiques induits par l’homme, qui s’accompagnent d’événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, ont déjà entraîné des pertes et préjudices et des effets irréversibles sur les systèmes naturels et humains, comme l’extinction de certaines espèces, constate le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) dans son dernier rapport publié lundi, tout en mettant en garde contre les difficultés, voire l’impossibilité, de s’adapter aux conséquences des dérèglements climatiques à mesure que la température mondiale augmente.

Dans ce rapport intitulé "Impacts, adaptation et vulnérabilité" et consacré aux conséquences des changements climatiques et à l’adaptation à celles-ci, les scientifiques constatent que les changements climatiques ont déjà provoqué des "dommages substantiels" à divers écosystèmes et que l’étendue et l’ampleur des impacts du changement climatique sont plus importantes que celles estimées dans les évaluations précédentes du Giec.

Les changements climatiques nuisent également à la santé tant physique que mentale des populations alors que les villes, dans lesquelles vit désormais la moitié de l’humanité, sont particulièrement soumises aux aléas liés aux vagues de chaleur, aux tempêtes, à la sécheresse et aux inondations ainsi qu’à l’élévation du niveau de la mer, constate-t-on.

Le rapport du Giec souligne qu’approximativement 3,3 à 3,6 milliards de personnes sur Terre vivent dans des contextes hautement vulnérables aux changements climatiques. Mais ce sont souvent les populations déjà fragilisées en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou dans de petits États insulaires qui sont les plus touchées.

Des actions, soit une limitation des émissions de gaz à effet de serre, visant à limiter le réchauffement mondial à 1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle permettront de réduire les pertes et dommages mais ceux-ci ne pourront être entièrement évités, avertissent encore les scientifiques dans "le résumé pour les décideurs", approuvé dimanche après plusieurs jours de discussions.

Tel un fil rouge du rapport, l’impérieuse nécessité de contenir la hausse du mercure à maximum 1,5°C, qui est l’un des principaux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, est rappelée à maintes reprises alors que chaque dixième de degré de plus aura des conséquences néfastes. Un dépassement, même temporaire, de cette limite entraînera à l’avenir de graves conséquences sur le climat, certaines irréversibles. Actuellement, les scientifiques estiment que la planète s’est déjà réchauffée de près d’1,1°C.

Face à des impacts et risques liés au changement climatique qui deviennent "de plus en plus complexes et difficiles à gérer", les scientifiques du Giec appellent aussi à éviter l’écueil d’une mauvaise adaptation, ou "maladaptation", c’est-à-dire de mesures prises pour faire face aux conséquences des changements climatiques qui auraient des effets pervers comme une détérioration de l’environnement, une hausse des gaz à effet de serre ou la mise en danger de populations.

Si des efforts d’adaptation ont déjà été entrepris dans toutes les régions du monde, ceux-ci sont encore insuffisants, même en Europe, et risquent d’être de plus en plus lourds au fur et à mesure du réchauffement mondial. Au-delà de +2°C, l’adaptation pourrait même ne plus être possible. D’ailleurs, les limites de l’adaptation ont déjà été atteintes, voire dépassées, dans plusieurs écosystèmes comme certains récifs coralliens, certaines zones humides côtières, certaines forêts tropicales et certains écosystèmes polaires et de montagne.

Le rapport juge, à la lumière de ces constats, qu’un "développement résilient aux changements climatiques", passant par la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes, est possible et plus urgent que jamais mais que la fenêtre d’action se referme rapidement.