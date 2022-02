Guerre en Ukraine: la Russie revendique la capture de deux villes et d’une centrale nucléaire

Les troupes russes ont également pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, selon le porte-parole de la Défense Photo News

Le ministère russe de la Défense a revendiqué avoir pris le contrôle de Berdiansk et Enerhodar, alors que des pourparlers entre Russie et Ukraine doivent se tenir ce lunid.

Les villes ukrainiennes de Berdiansk et Enerhodar, dans le sud-est du pays, sont sous contrôle russe, a déclaré lundi matin le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

Berdiansk, dont la capture avait déjà été signalée par Kiev, est située sur la mer d’Azov et Enerhodar au nord-ouest de la ville assiégée de Marioupol.

M. Konashenkov a également affirmé que Moscou avait acquis la suprématie sur l’ensemble de l’espace aérien ukrainien.

Les troupes russes ont également pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, selon le porte-parole. Toutefois, l’entreprise d’État ukrainienne Energoatom a démenti cette capture.

Une centaine de civils tués

L’ONU a affirmé lundi avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, mais a averti que les chiffres réels "sont considérablement" plus élevés.

De son côté, l’ambassadrice ukrainienne auprès de l’ONU à Genève a elle affirmé que le bilan du ministère de la santé atteignait plus de 350 victimes et près de 1.800 blessés.

Plus largement, le monde est à un "tournant" sur les droits humains, selon la Haute commissaire aux droits de l’homme Michelle Bachelet. La situation après ce conflit "sera plus néfaste", a-t-elle estimé. Le moment est venu d’œuvrer à la prévention des conflits et d’honorer le droit international, ajoute la Haute commissaire.

Des pourparlers ce lundi

Des délégations russe et ukrainienne doivent entamer lundi des négociations, au cinquième jour de l’invasion de l’Ukraine où le président Volodymyr Zelensky a appelé les troupes russes à "déposer les armes" et réclamé l’intégration immédiate de son pays à l’Union européenne.

Le négociateur en chef russe, Vladimir Medinski, a lui indiqué vouloir "trouver un accord" avec Kiev qui soit "dans l’intérêt des deux parties".

Vladimir Poutine a lui franchi un nouveau cap dans la menace d’élargir le conflit, en annonçant dimanche "mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte" face aux "déclarations belliqueuses de l’Otan" et aux sanctions "illégitimes" imposées à la Russie.