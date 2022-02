Best of foot local: l’arbitre se trompe de jour, "une attaque pulmonaire" et le geste fair-play du week-end

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1 Problème d’agenda pour Monsieur Siméon

Cela arrive et on ne va clairement pas accabler l’intéressé. Samedi soir, la rencontre entre Longier et La Roche a dû se jouer avec un seul assistant. La cause? Monsieur Siméon s’est trompé de jour et n’est jamais arrivé. Oups...

2 Un goal inscrit de la main mais il reconnaît son erreur

En P2 A Luxembourgeoise, le match entre Tontelange et Arlon B a été marqué par un geste de grande classe de Fabian Gischer, joueur de Tontelange. Peu après l’heure de jeu, alors que la partie était encore serrée, le joueur a inscrit le 3-0...de la main. L’intéressé a directement été vers l’arbitre pour lui demander d’annuler le goal. Classe!

3 Grosse frayeur pour Jordan Bissen

Jordan Bissen, le joueur de Gouvy en D3ACFF, a demandé son remplacement à vingt minutes du terme. Déjà malade avant la partie, il a commencé à ressentir une gêne dans la poitrine. Il a été évacué du banc de touche sur civière, puis emmené en ambulance à l’hôpital de Saint-Vith pour y subir des examens. Le diagnostic: "Une attaque pulmonaire due au Covid, que j’ai contracté voici quelques semaines".

4 Un coach fâché sur les entraîneurs de sa série

Battu sur le terrain de Saintes, en P2B Brabançonne, le coach de Chastre, Hassan Riani l’avait mauvaise. "Je suis déçu par l’envie de certains qui sont juste venus pour faire le nombre, disait-il. Je suis aussi fâché sur des entraîneurs qui contactent mes joueurs. Gauthier Lambert a signé à Perwez samedi après-midi, leur coach m’a téléphoné pour me prévenir et mon joueur m’a juste prévenu par SMS. C’est un manque de respect."

5 Ils ont fait honneur à leur pote décédé

L’émotion était encore palpable, hier après-midi, pour la rencontre entre Ciney et Nismes, en P1 namuroise. Le coach adjoint Samuel Cabaraux ne trouvait aucun autre mot: "Tout d’abord, merci aux miens. Ils y sont allés avec le cœur et les tripes en cherchant tout d’abord à faire honneur à leur copain David. Merci aussi aux Cinaciens pour l’accueil. Et grand merci à l’arbitre qui, dans ce contexte, a fait preuve de grande indulgence et d’humanité. Il n’a sorti aucune carte. Mais a préféré appeler chaque joueur auprès de lui pour lui expliquer le pourquoi de son intervention".

6 Des lendemains trop difficiles?

Quelques heures après avoir fêté leur victoire, Biesme était (déjà) de retour aux affaires contre Condrusien, en P1 namuroise. Xavier Thiry aux sports d’hiver, c’est Fred Marchal, l’entraîneur des gardiens biesmois, qui coachait. "Nous sommes déçus, déclarait le pompier de service. Ce fut mi-figue, mi-raisin. Physiquement, nous avons ressenti les traces après la fête de mercredi soir. Et ce ne fut pas facile.."

7 Un match tout simplement «scandaleux»

En D3 ACFF, Richelle s’est incliné à domicile contre Mormont. Ce qui a eu le don de provoquer la colère de son entraîneur. "Ce match est un scandale! On s’est ennuyé comme des rats morts.", explique Benoît Waucomont.

8 Un but toutes les 4,7 minutes!

En P4A liégeoise, Thisnes a, une fois de plus affolé les compteurs. Contre Couthuin B, les Thisnois l’ont emporté sur le score de...19 à 0. Pas mal, ça!

9 Déjà le...33e joueur utilisé

Dites 33, comme à l’armée! En lançant au jeu le jeune Mathéo Herman, Philippe Gomrée, l’entraîneur de Saint-Mard en P1 luxembourgeoise, utilisait son 33e joueur au cours de cette saison. Record ardu à battre