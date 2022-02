Malvoyantes ou malentendantes, ces élèves prodiguent des soins solidaires aux seniors (vidéo)

Les élèves malvoyantes ou malentendantes de l’IRSA prodiguent des soins bien-être aux personnes âgées

"J’adore m’occuper des personnes âgées. Je parle avec elles pendant les soins ", sourit Gabrielle. Cette élève de 6e année en technique de qualification attend avec impatience la suite de son stage en maison de repos. "J’aime aller me promener avec les résidents quand il fait beau. Je leur mets de la musique. Les personnes âgées aiment chanter et danser. Et elles adorent mon prénom Gabrielle. Après mes études, j’aimerais vraiment travailler dans un home."

Le prix que nous avons reçu en participant à l’appel à projets Générations solidaires, en 2020, a changé l’image de cette option qui restait cantonnée aux travaux de nettoyage et de repassage.

Loïc, Büsra, Lamia, Coralie, Youenn, Gabrielle et leurs copains ont choisi l’option “service aux personnes” dans leur école, l’Institut pour sourds et aveugles à Bruxelles. "Lorsque j’ai repris cette option, il y a 3 ans, j’ai tenu à la dépoussiérer, explique Sylvianne Marmoy, enseignante à l’IRSA depuis 30 ans. Le prix que nous avons reçu en participant à l’appel à projets Générations solidaires, en 2020, a changé l’image de cette option qui restait cantonnée aux travaux de nettoyage et de repassage. Nous sommes passés de 2 à 8 élèves très motivés. Nous avons maintenant des garçons qui viennent prendre soin des personnes âgées."

Les élèves préparent à l’école des produits de soins utilisés pendant leurs stages de deux fois six semaines. "Le contact pour des élèves malentendantes et/malvoyantes n’est pas toujours facile, précise l’enseignante. Passer par le toucher, par des massages permet d’amorcer un dialogue entre les élèves et les seniors. " Loïc, élève en 4e année, est sourd depuis la naissance. Il est à l’internat de l’école et rejoint son grand-père le week-end. Il s’exprime en langue des signes que traduit, pour nous, son amie Gabrielle. " J’aime cuisiner pour les personnes âgées du home l’Arc-En-Ciel à Uccle. Je les accompagne aux activités. Je m’occupe de leurs vêtements. Je me suis occupée des personnes âgées sourdes dans le home. Mais je vais aussi accompagner des personnes entendantes."

Quant à Büsra, élève en 4e année qui est malvoyante, elle aime préparer les tartines, des grenadines pour les personnes âgées et surtout "papoter avec les mamies et les papis du home Albert Delatour à Schaerbeek".

Partager des activités a permis de bousculer les préjugés de part et d’autre. "Je pense que le monde des personnes âgées est un monde à part qui faisait un peu peur aux adolescents. Les élèves et les personnes âgées ont appris à se connaître et à s’apprécier. "

Maintenant que la confiance s’est installée entre les jeunes et les personnes âgées, tout le monde en redemande pour passer plus de temps ensemble.

Le prix reçu de Générations solidaires a permis à la section de s’équiper en achetant deux fauteuils de massage, un diffuseur d’huiles essentielles et les ingrédients pour fabriquer les produits de soins. "C’est un chouette coup de pouce qui a permis de faire connaître notre projet!" L’IRSA a d’ailleurs reçu le prix de la citoyenneté de la commune d’Uccle pour ce projet de soins aux seniors mais aussi un autre prix de la commune pour la création de journaux. En pleine crise sanitaire, en 2020, Sylvianne Marmoy a, en effet, lancé avec ses élèves, un journal avec des rubriques photos alimentées par les ados pour donner des nouvelles aux résidents des maisons de repos. "Maintenant que la confiance s’est installée entre les jeunes et les personnes âgées, tout le monde en redemande pour passer plus de temps ensemble ", conclut-elle.

