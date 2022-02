Météo ce lundi: un temps sec et ensoleillé

Lundi, le temps sera à nouveau sec et ensoleillé, annonce l’Institut royal météorologique (IRM).

Dans le courant de la journée, quelques champs nuageux (essentiellement de haute altitude) atteindront toutefois progressivement l’ouest. Les maxima seront compris entre 6 et 9 degrés en Ardenne, et entre 9 et localement 12 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-est.

Lundi soir, le temps deviendra très nuageux sur l’ouest. Durant la nuit, les champs nuageux deviendront graduellement plus nombreux aussi sur les autres régions à partir de l’ouest, mais le temps restera sec dans la plupart des régions. En fin de nuit, le ciel sera chargera sur une grande partie du territoire, avec déjà possibilité de quelques pluies sur la région côtière. Le sud-est du pays pourrait toutefois rester à l’écart des nuages jusqu’à l’aube. Les minima seront compris entre -2 et -3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne (voire plus bas dans le fond des vallées) et +3 ou +4 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-est.