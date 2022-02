Ciney - Nismes: Une onzième minute hors du temps, à la mémoire de David

Dimanche, Nismes se déplaçait chez le leader cinacien. Avec, forcément, le cœur ailleurs. Le souvenir de David Nicolas, décédé dans un accident la semaine dernière, était dans toutes les têtes.

Nismes a fait le déplacement hier, mais le cœur n’y était pas. Il est aux côtés des parents de David Nicolas, l’un des titulaires nismois tué sur la route avec deux de ses copains. L'équipe nismoise s’est recueillie en avant-match, avec un maillot dédicacé à son joueur parti trop tôt: «Nos victoires en ta mémoire» pouvait-on lire sous le cœur entourant le n°11 de David. EdA - Maurice Mine

Chez les Crayats, le football est passé au second plan. La minute de silence dans le rond central avant de débuter la rencontre a fait mal. Tout comme la 11: David Nicolas jouait sous ce numéro. À ce moment, c’est tout le terrain qui s’est arrêté.

Sur le terrain, l’arbitre et tous les joueurs ont rendu hommage en chœur à David Nicolas. EdA - Maurice Mine

«Un grand merci»

Le coach adjoint Samuel Cabaraux ne trouvait aucun autre mot: "Tout d’abord, merci aux miens. Ils y sont allés avec le cœur et les tripes en cherchant tout d’abord à faire honneur à leur copain David. Merci aussi aux Cinaciens pour l’accueil. Et grand merci à l’arbitre qui, dans ce contexte, a fait preuve de grande indulgence et d’humanité. Il n’a sorti aucune carte. Mais a préféré appeler chaque joueur auprès de lui pour lui expliquer le pourquoi de son intervention."

Comme tout le groupe des Crayats, Bareck Bendaha n’avait pas la tête au foot dimanche à Ciney. Mais l’accueil bienveillant réservé par les Cinaciens aux Nismois endeuillés l’a touché. EdA - Maurice Mine

Ciney 3 – Nismes 1 Arbitre: D. Bonanno. Buts: Claude (1-0, 5e), L. Lambrechts (2-0, 40e), Fraiture (2-1, 46e), Antoine (3-1, 82e). CINEY: Monteleone, Boudjemaa, Maillard (45e Beck), Lema, Villano (65e V. Lambrechts), Henrotaux, Filee, Claude (80e Jottard), Antoine (83e Hanneuse), Mignon (30e L. Lambrechts), Brebant. NISMES: Rousseau, Minet, Houche, Nava Fernandes, Hernandez (55e Caliskan), Boudin, Fraiture (77e Libert), Wallon, Latifi (75e Dubuc), Nait-Seghir (40e Ghazi), Derenne.

Ciney met de suite le nez à la fenêtre et prend son adversaire à la gorge. Comme il en a pris l’habitude, Antoine sert un premier caviar à Claude, qui ne se fait pas prier: 1-0. Nismes équilibre les échanges et est même à deux doigts d’égaliser. Monteleone sauve les meubles. L’égalisation est ensuite refusée pour une faute sur ce même gardien. Contre toute attente, sur un contre, Louis Lambrechts fait le break (2-0). Dès la reprise, Fraiture profite du premier champ libre pour ramener à 2-1. On va ensuite passer d’un camp à l’autre en galvaudant des occasions et en prenant la transversale pour cible. Ainsi l’envoi de Houche… la barre en tremble encore. C’est finalement Antoine qui met le point final à ce match.